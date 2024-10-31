Türkiye turizmden 9 ayda 46 milyar 880 milyon dolar gelir elde etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy "Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi.

Turizm geliri 3. çeyrekte geçen yıla göre yüzde 3,9 arttı

TÜİK verilerine göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin doları kişisel harcamalardan, 8 milyar 141 milyon 794 bin doları ise tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 3,5 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 0,9 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tur harcamaları yüzde 18 artarken, yeme içme harcamaları ve uluslararası ulaştırma harcamaları sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 7,6 azaldı.

Ziyaretçiler en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyet' için geldi

İkinci sırada yüzde 19,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar yüzde 10,3 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 570 dolar olarak gerçekleşti.