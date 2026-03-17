Türkiye üzerinden askeri sevkiyata izin şartı

Ticaret Bakanlığı'na, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit gönderilecek harp araç ve gereçleri için "uygunluk yazısı" başvurusu yapılması zorunlu hale getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapsam geniş tutuldu

Yeni düzenleme ile ulusal ve uluslararası güvenlik çerçevesinde, söz konusu eşyaların Türkiye üzerinden transit geçişi ile yeniden ihracatına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Karar; yabancı bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilecek harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, bunların yedek parçaları ile askeri patlayıcı maddeler ve ilgili teknolojileri kapsıyor.

Sevkiyat öncesi izin aranacak

Düzenlemeye göre, bu tür ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişinde veya transit ticaret kapsamında yeniden ihracatında Ticaret Bakanlığına "uygunluk yazısı" başvurusu yapılacak.

Bakanlık, sevkiyatın uygunluğunu değerlendirirken ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alacak. Bu kurumların olumlu görüş bildirmesi halinde düzenlenecek uygunluk yazısı, gümrük idareleri tarafından zorunlu belge olarak aranacak.

Şüpheli durumlar da kapsama alındı

Karar, belirlenen kapsam dışında kalan bazı durumlarda da uygulanabilecek.

Buna göre, eşyanın askeri amaçla kullanılabileceğine yönelik beyan bulunması, ilgili kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda şüphe oluşması ya da sevkiyatın ulusal ve uluslararası güvenliği riske atabileceği, insan hakları ihlallerine yol açabileceği veya Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğine dair bulguların ortaya çıkması halinde de "uygunluk yazısı" şartı aranacak.

Bakanlığa geniş yetki

Ticaret Bakanlığı, kararın uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alma, başvuru süreçlerini belirleme, özel ve zorunlu durumları değerlendirme ve verilen uygunluk yazısını iptal etme yetkisine sahip olacak.