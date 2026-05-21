Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2026 yılı kurbanlık fiyatları verilerini yayımladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları ve sektörel pazar hacmi tahminlerini paylaştı. TZOB verilerine göre, canlı hayvan alım-satım işlemleri ve ilgili ticari faaliyetlerin toplam harcama tutarının 192 milyar liraya ulaşması hesaplanıyor. Türkiye genelinde hayvan başına ve canlı kilogram bazında ortalama fiyatlar belirlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı’nın, dini ve kültürel boyutunun yanı sıra ülkemiz ekonomisi ve özellikle hayvancılık sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Üreticilerimiz açısından bu dönem, yıl boyunca verilen emeğin karşılığının alındığı, işletme borçlarının kapatıldığı ve yeni üretim dönemine ilişkin planlamaların yapıldığı kritik bir süreçtir. Kurban Bayramı için milyonlarca hayvan aylar öncesinden besiye alınıyor ve bayram süresince kısa bir zaman diliminde kesiliyor.

Kurbanlık hayvan alım-satımları; yem sanayinden veterinerlik hizmetlerine, nakliyeden pazar alanı kiralarına, kesim hizmetlerinden deri ve sakatat ekonomisine kadar çok geniş bir ticari hareketliliği beraberinde getiriyor. Bu süreç, ülke ekonomisinde önemli bir ekonomik hacim oluşturuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, Ziraat Odalarımız aracılığıyla sahadan derlediğimiz veriler doğrultusunda kurbanlık fiyatlarını ve sektöre ilişkin değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz."

Ortalama kurbanlık fiyatları ve canlı kilogram verileri

Türkiye genelinde büyükbaş hayvanlarda ortalama canlı kilogram fiyatı 411 lira 19 kuruş, küçükbaş hayvanlarda ise 397 lira 61 kuruş olarak ölçüldü. Hayvan başına satış fiyatları büyükbaş hayvanlarda 120 bin lira ile 450 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlarda 15 bin lira ile 45 bin lira arasında şekillendi. Canlı kilogram fiyatı yıllık bazda büyükbaş hayvanlarda yüzde 36,9, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 29,3 artış gösterdi. İstanbul Avrupa Yakası'nda büyükbaş canlı kilogram fiyatları 480 lira ile 520 lira bandında işlem görüyor.

Hayvancılık sektöründe girdi maliyetleri değişimi

Kurbanlık yetiştiriciliğinde temel girdi kalemlerinde maliyet artışları kaydedildi. Tarım işletmelerinde çalışan işçilerin brüt asgari ücreti yüzde 27 artışla 33 bin 30 liraya ulaştı. Samanın ton fiyatı yüzde 106,3 artışla 7 bin 768 lira, besi yemi ton fiyatı yüzde 37,7 artışla 17 bin 673 lira ve kuru yonca otu ton fiyatı yüzde 36,1 artışla 14 bin 910 lira olarak gerçekleşti. İşletme enerji giderleri kapsamında, elektrik kilovat fiyatı yüzde 25,1, mazot fiyatları ise yüzde 46 oranında arttı. Nakliye maliyetlerinde, Kars'tan Ankara'ya yapılan bir sevkiyatın bedeli 55 bin liradan 80 bin liraya yükseldi.

Kurban Bayramı toplam ekonomik hacim tahminleri

2026 yılı Kurban Bayramı süresince 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin hayvanın kesilmesi tahmin ediliyor. Büyükbaş hayvan kesimi için ödenecek toplam tutar 123 milyar 357 milyon lira, küçükbaş hayvan kesimi için ödenecek tutar ise 68 milyar 595 milyon lira olarak hesaplandı. Kasaplık hizmetleri için büyükbaş hayvan kesim işlemlerine yaklaşık 5 milyar 600 milyon lira, küçükbaş hayvan işlemlerine ise 2 milyar 500 milyon lira olmak üzere toplam 8 milyar 200 milyon lira harcanması öngörülüyor.

Sektör paydaşları, Kurban Bayramı sonrasında piyasada satılamayan hayvanların durumuyla ilgili Et ve Süt Kurumu'nun ilan edeceği alım fiyatlarını ve müdahale takvimini takip edecek.