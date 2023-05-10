'Türkiye’de girişimcilik bankası kurulmalı'

Birol BOZKURT

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 2002’de 2 olan teknopark sayısı, yapılan yatırımlarla 98’e kadar çıktı. Teknoparklar Ar-Ge kapasitesinin önemli rol oynuyor. Türkiye’de girişimciliğin gelişmesine büyük katkı sağlayan kurumsal yatırımcıları bir araya getiren önemli bir etkinlik yapıldı.

Türkiye’nin ilk Kurumsal Girişim Sermayesi (Corporate Venture Capital-CVC) Konferansı büyük ilgi gördü. Konferansta GKP Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin’in ile Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert açılış konuşmaları ile başlayan konferansta keynote konuşmacılığını Fiba Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile Londra merkezli Global Corporate Venturing CEO'su James Mawson üstlendi.

Konferansta ayrıca Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Esas Holding, Fark Holding, İnci Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding ve Albaraka Türk, Fibabanka, Ford Otosan, İş Bankası, Logo Teknoloji, Otokoç Otomotiv, QNB Finansbank ve Vestel’den konuşmacılar yer aldı.

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi tohumlarını 2005 yılında atarken, 2010 yılında hareketliliğine başladı ve 2015 sonrasında da büyüme dönemine girdi. Kurumlar ise 2018 yılı itibarıyla gerçek anlamda yatırımlara ilgi duymaya başlayarak 2022 yılında toplam yatırımların %39’unu gerçekleştirdi.

2018-2022 yılları arasında ise 60 yeni Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) kurularak toplamda 73 CVC fonuna ulaşıldı.Kurumsal Girişim Sermayesi, büyük şirketlerin girişimlere yatırım yaparak yenilikçi teknolojileri, iş modellerini ve pazar fırsatlarını keşfetmelerini sağlıyor.

Kurumsal girişim sermayelerinin diğer fonlardan ayrılan en önemli özelliği, yatırımların stratejik getirisine verilen önem ve ana şirketle arasındaki sinerji olarak öne çıkıyor.

Girişimci bulmakta zorlanıyoruz

Konferans’ın ana sponsorluğunu yapan Fibabanka’nın Genel Müdürü Ömer Mert ile Türkiye’deki girişimciliğin geleceğini konuştuk.

Girişimcilik anlamında Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çeken, Mert, “Dünyada ve Türkiye’de paraya ulaşmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak bizim için en büyük sorun girişimci bulamamak, para bulamamak değil. Girişimcilikte alanları belirlemek çok zor. Türkiye’de oyun sektörü ve daha sonra Fintek’ler öne çıktı.

Artık yeni oyuncular devreye giriyor. Devletin de çok ciddi teşvikleri var ama Türkiye’de konsantrasyonun artması ve girişimciliğin daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde siber güvenlik sektörünün ön plana çıkmasını bekliyoruz.

Türkiye’de siber güvenlik konusunda çok güzel girişimler çıkmaya başladı” diye konuştu. Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için Üniversitelerde eğitimlerin bu alana yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Ömer Mert, “Gençleri teşvik edecek mekanizmalar olmalı.

Türkiye’deki girişimlerin en büyük sorunu finans yönetimini yapamıyor olmaları. Biz bu alanda girişimcilere destekler vermeye gayret ediyoruz. Girişimcilerin daha hazır hale getirdikleri fikirlerini destekleyip büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SVB kötü yönetim yüzünden battı

Dünyada bankacılık sektöründe deprem etkisi yaratan Silikon Vadisi Bankası’nın batışına da değinen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, SVB’nin batışının sebebinin girişimcilikle ilgisi olmadığını söyledi.

Türkiye’de de girişimcilik bankası kurulması gerektiğini söyleyen Mert şunları söyledi; “Riskini yönetemeyen SVB’nin kötü banka yönetimi yüzünden battığını görüyoruz. Bizim herhangi şube bankasının yönetici o bankayı batırmazdı.

Konunun girişmcilikle hiç alakası yok Bankanın girişimciye kredi sağlayacağı yerde girişimci mevduat sağlamış. Bankanın verdiği krediler girişimlerde batsaydı daha büyük bir sorun olurdu ancak SVB’nin batışında sorun girişimler değildi bankanın kötü yönetilmesiydi.

SVB’nin batışı ilk başta kötü bir algı yarattı ancak Türkiye’de de girişim bankası olması gerekiyor. Esnaf bankası var, tarım bankası var ama girişimcilik bankası neden yok? Girişimlere devlet destek veriyor ama Türkiye’nin girişimcilik bankasına ihtiyacı var.”