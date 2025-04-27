TZOB Genel Başkanı Bayraktar uyardı! Tarımda yaş ortalaması 59'a çıktı: 'Gençleri sektörde tutamıyoruz'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan zirai don nedeniyle tarım sektöründe büyük kayıplar yaşandığını belirterek çiftçilere destek sözü verdi. Bayraktar ayrıca, tarımda yaş ortalamasının 59’a yükseldiğini ve gençlerin sektörde tutulamadığını vurguladı.

Zirai donun etkilerini yerinde incelemek için Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üreticilerle bir araya gelen Bayraktar, zarar gören bahçelerde incelemelerde bulundu. Çiftçilere seslenen Bayraktar, sorunların çözümü için çalışmaların başladığını belirtti.

"Tedbir almamız şart"

Don olayının geniş bir alanda etkili olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Ülkemizde yaşanan zirai don olayı 65 ili etkiledi. Bazı ürünlerde yüzde 100, bazı ürünlerde ise yüzde 90, yüzde 70, yüzde 60 oranında zararlar meydana geldi. Meyve ve sebzelerin yanı sıra hububat ve pancar gibi ürünlerde de büyük kayıplar yaşandı. Bu afetin boyutu oldukça büyük. Sonbahar gibi bir mevsim yaşadık, kışı ise sonbahar gibi geçirdik. İlkbaharda ise kar gördük. Bu mevsim kayması, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Gelecekte bu değişikliklerle karşılaşmaya devam edeceğiz, bu yüzden tedbir almamız şart" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin su kaynakları açısından da risk altında olduğunu belirten Bayraktar, "2030'dan sonra kişi başı su miktarımız bin metreküpün altına düşecek. Bu durumda su verimliliğini artırmalı, su kayıplarını önlemeli ve sulamaya açılmayan 2 milyon hektar arazimizi değerlendirmeliyiz. Havza bazlı destekleme modelini sürdürmeliyiz. Bu model, üretimi sürdürülebilir kılmanın en iyi yoludur" dedi.

"Tarımda yaş ortalaması 59'a çıktı"

Tarım sektöründe yaş ortalamasının yükselmesine de değinen Bayraktar, "Tarımda yaş ortalaması 59'a çıktı, gençleri tarımda tutamıyoruz. Mülteciler olmasa tarımda işçi bulamayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca çiftçi sigorta sistemi TARSİM’e ilişkin eleştirileri de dile getiren Bayraktar, "TARSİM'i geliştirerek çiftçiyi daha çok korumalıyız. Şikayetler giderilirse TARSİM'e daha fazla çiftçi kazandırabiliriz. Bu desteklerin hızlı ve etkili bir şekilde çiftçiye ulaşması gerekiyor" diye konuştu.

Bayraktar, Yalvaç Ziraat Odası'ndaki toplantının ardından Akköprü mevkiinde armut bahçeleri ile Taşevi köyünde kayısı bahçelerinde zirai donun etkilerini yerinde inceledi.