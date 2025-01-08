Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Çukurova Havalimanı'nın yolcu sayısı 2 milyonu aştı

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı’nın açıldığı günden itibaren 2 milyon 8 bin 448 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bu dönemde toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı” dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın hizmet verdiği süre boyunca iç hatlarda 1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 yolcuyu ağırladığını bildiren Uraloğlu, “İç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda ise 3 bin 426 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı” açıklamasında bulundu.

Yıllık yolcu kapasitesi: 9 milyon

Havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirten Bakan, “3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri” dedi.