Ultra zenginlerin lüks konutta sürpriz tercihi: Riyad

Emre ERGÜL

Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’ın İstanbul’da açıkladığı “2023 Küresel Servet Raporu”nda dikkat çeken önemli konulardan biri de süper lüks pazarının büyümesi ve ultra zenginlerin konut almak için seçtiği kentler oldu.

Rapora göre, 2022 yılında emlak piyasasının tepesindeki süper lüks segment (10 milyon dolar ve üstü) satışı 2021’e göre tökezlerken, yine de 2019’a oranla yüzde 49 artış gösterdi. Satış rakamları açısından New York, Los Angeles ve Londra başı çekti. Daha da üst seviyedeki, ultra lüks segmentte ise liderler, 2014 yılından bu yana en yüksek satışı yakalayan Londra ile New York oldu.

Raporda yer verilen PIRI 100 Endeksi (Prime International Residential Index - Uluslararası Birincil Konut Endeksi) ortalama lüks ev fiyatlarının artış hızının geçen yıl yüzde 5.2 gerilediğini gösteriyor. Ancak 2022, yine de net serveti 30 milyon dolar üzeri olan ultra zenginlerin global çapta yüzde 17’sinin bir ev alması ile kayıtlara geçen ikinci en iyi yıl oldu.

Listede İstanbul yok

Yıllık lüks rezidans fiyatlarındaki artış ve inişi gösteren PIRI 100 Endeksi için 100 kent takip edildi. Ancak ne yazık ki bu 100 ülkenin arasında İstanbul yok. Bir diğer deyişle, küresel ultra zenginler 2022’de ev almak için İstanbul’u tercih etmedi. The Wealth Report Genel Yayın Yönetmeni Liam Bailey, İstanbul’da bir anda artan metrekare fiyatlarına dikkat çekti ve “Yatırımcı İstanbul’da bir yer alamaz olduğu için başka yerlere gitti” dedi.

Listede yer alan 100 kentin 85’inde pozitif fiyat artışı gözlendi. Listenin başını yüzde 44.2’lik artışla Dubai çekti. Uzmanlara göre, bunun en önemli nedeni Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırım uygulanan Rus oligarkların Dubai’ye yerleşmeleri…Kentte bir anda fiyatlar tavan yaptı.

İkinci kent ise yüzde 28’lik artışla Aspen… Listenin en dikkat çeken kenti ise yüzde 25’lik artışla üçüncü olan Riyad. Bailey bunun nedenini “Suudi Arabistan’ın son yıllarda Dubai’ye karşı başlattığı yeni turizm cazibe merkezi olma çabası”na bağladı. Sıralamanın dibinde ise COVID-19 etkileri ile Yeni Zelanda’daki Wellington (Yüzde -24) ve Auckland (Yüzde -19) gibi pazarlarda büyük tersine dönüşler görüldü.

Yeni proje satışa çıktı

Basın toplantısının ardından Türk yatırımcılara gayrimenkul geliştirme firması Mount Anvil’in projeleri tanıtıldı. Türkiye’de satış rekoru kıran “Chelsea Botanica” projesi, özel 5 dairesi ile yeniden Türk yatırımcının karşısına çıkarıldı. Türk yatırımcıların gözde bölgelerinden Battersea’de yer alan “Clapham Common,” 307 daireden oluşan özel bir proje olarak ilk defa Türkiye’de satışa çıktı. Proje, 439 bin sterlinden başlayan ve yüzde 20 taksit yüzde 80 peşin ödeme ile 2026’da sahipleri ile buluşacak.

Londra hâlâ cazibe merkezi

İstanbul’daki basın toplantısına katılanlardan biri de Londra’nın yatırım fırsatı olduğunu her fırsatta tekrarlayan Knight Frank Global Proje Satış Direktörü Logan Cordy’ydi. “Londra’da yatırım hâlâ kârlı bir seçenek” diyen Cordy, “Londra’da uluslararası bir konut yatırımcısı olmak için mükemmel bir zaman” dedi.