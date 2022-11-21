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Uluslararası nükleer enerji fuarı "Atomexpo 2022" başlıyor

Rusya'nın Soçi kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek uluslararası nükleer enerji fuarı "Atomexpo 2022" kapılarını açıyor.

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Sirius Blim ve Sanat Parkı'nda 21-22 Kasım'da düzenlenecek fuara, dünyada nükleer enerji alanında faaliyet gösteren önemli şirketlerin temsilcileri ve uzmanlar katılacak.

Nükleer enerjide yeni dönemin değerlendirileceği Atomexpo 2022'de sektördeki son teknolojik gelişmeler, finansman ve dijitalleşme konuları ele alınacak.

Etkinliğe, dünyanın 74 farklı ülkesinden 4 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.