Üretici de döviz kuru kıskacında! Tekstilciler ithal hammaddeye karşı koruma istiyor  

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Döviz kurunda uzun zamandır yaşanan sabit kur politikası sadece ihracatçıları değil sanayiye hammadde tedarik eden üreticileri de ithalat ayağından vuruyor. Özellikle iç piyasadaki yüksek hammadde fiyatları ihracata çalışan hazır giyimcileri ithal hammadde tedarikine yönlendirirken tekstil üreticileri ithalata karşı koruma tedbiri istiyor.

İthalat cazip hale geldi

Türkiye’deki işçilik maliyetlerinin yüksekliği ve düşük döviz kuru nedeniyle hammadde tedarikinde ithalatın cazip hale geldiğini söyleyen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Dışarıdan hammadde alınmasının nedeni yetersiz kapasite değil.

Türkiye’nin kendine yeter hammadde üretimi fazlasıyla var” dedi. İthalata karşı ek vergi getirilmesi talebini yineleyen Öksüz, “Türk tekstil ve iplik sektörü ciddi yatırımların yapıldığı, büyük işletmelerin faaliyet gösterdiği bir sanayi kolu.

İthalata karşı hep tedbir istedik ama çok da yol alamadık. Bizim maliyetlerimiz de rakiplere karşı çok yüksek; onlar 7 saat elektrik kullanıyor biz 15 saat. Onlarda işçilik 150-200 dolar bizde 650 dolar. Bu şartlarda da rekabet etmek hiç kolay değil” diye konuştu.

Kapasite kullanımı normalleşiyor

Öte yandan 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından ağır yara alan bölge sanayicisi toparlanmaya başlıyor. Özellikle Türk tekstilinin merkezi olan Kahramanmaraş’ta üretimin yeniden başladığını açık layan Ahmet Öksüz, ilk haftalarda bölge kaynaklı yaşanan hammadde tedarik sıkıntısının aşıldığını kaydetti.

Şu anda çalışan fabrika oranlarının yüzde 50’lere ulaştığını dile getiren Öksüz, bu oranın yüzde 65-70’lere çıkacağını öngördü. İTHİB Başkanı Öksüz, şunları söyledi: “Şu anda hammadde sıkıntımız aşıldı.

Bölge her gün üzerine biraz daha koyarak toparlanmaya çalışıyor. Yüzde 10-15 gibi hiç kullanılamayacak tesislerimiz elbette var. Onlar da yeniden inşa edilerek faaliyetlerine başlayacak. Mevcut tesislerde üretim başladı.” Öksüz, 30 milyar dolarlık tekstil ve giyim ihracatının hammaddesini Kahramanmaraş’ın ürettiğini belirterek, şehirdeki tekstil üretiminin 10 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti.