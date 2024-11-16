Usta öğreticilerden Çalışma Bakanlığı'na çağrı: Özlük haklarımıza sahip çıkın!

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Genel Başkanı Canan Ünver, Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta toplanan federasyon üyeleri adına basın açıklaması yaptı.

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı izleme raporlarına göre 11 milyon kişiye eğitim verildiğini ifade eden Ünver yaptığı açıklamada, "Mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, statüsünün belirlenmesi, özlük haklarının verilmesi, sözleşmeli statüye geçirilmesini talep ediyoruz. Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların tekrar açılması bu merkezlerin gerçek amaçlarına uygun olarak ve donanımlı yetişkin eğitimini bilen usta öğreticiler ile etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli adımları atması şarttır" ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisine ve kamu düzenine katkı

Halk eğitim merkezlerinde, usta öğreticilerinin kota sebebiyle görev alamamalarına tepki gösteren MEUS-FED temsilcileri adına konuşan Ünver, “Milli Eğitim Bakanlığını, yayınladığı yönetmelik ile ve uyguladığı bütçe yoksunluğu gerekçesi ile yaygın eğitimde uygulamaya koyduğu kısıtlamalarla gençlerin ve yetişkinlerin eğitim hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada bütçe bitti adı altında halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara sınırlama getirilmesi her yaştan yurttaşların eğitim hakkının engellenmesi anlamına gelmektedir” dedi.