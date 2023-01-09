VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 6.020,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 5.975,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 6.003,50 puana çıktı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentisi ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleriyle birlikte enflasyon baskısının azalacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydederek, perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bu hafta ABD'de, bankacılık sektörünün bilançolarını açıklamaya başlayacağını aktaran analistler, JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını cuma günü açıklamasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.900 ve 5.800 puanın destek, 6.050 ve 6.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.