Yabancı yatırımların yüzde 71’i ticaret ve imalatta yoğunlaştı
TEPAV Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre, yılın ikinci çeyreğinde doğrudan yabancı yatırım (DYY) net girişleri 1,1 milyar dolar oldu. Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların yüzde 71’i toptan-perakende ticaret ve imalat sektörlerinde yoğunlaştı. Toptan-perakende ticaret yüzde 37,2’lik payı ile ilk sırada yer aldı.
TEPAV Doğrudan Yatırımlar Bülteni – 2025/ II sayısı yayımlandı. Buna göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde doğrudan yabancı yatırım (DYY) net girişleri 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bu dönemde DYY girişleri 3,4 milyar dolar, yurt dışına DYY çıkışları ise 2,3 milyar dolar oldu. Gayrimenkul kaynaklı girişler hariç tutulduğunda, net sermaye hareketleri 659 milyon dolar olarak hesaplandı.
Konut satışları yükselişte
Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 1,2 artışla 4.776’ya ulaştı. Bu satışların yüzde 35,6’sı İstanbul’da, yüzde 35,5’i ise Antalya’da gerçekleşti. Uyruklara göre dağılımda Rusya 876 konut ile ilk sırada yer alırken, onu 370 konut ile İran ve 344 konut ile Ukrayna izledi.
Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların yüzde 71’i toptan-perakende ticaret ve imalat sektörlerinde yoğunlaştı. Toptan-perakende ticaret yüzde 37,2’lik payı ile ilk sırada yer alırken, imalat yüzde 33,8 ile ikinci sırada geldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla her iki sektörde de artış kaydedildi.
Hollanda ilk sıradaki yatırımcı
Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 56,3’ü Hollanda kaynaklı oldu. Hollanda’nın yanı sıra ABD ve Danimarka’nın da Türkiye’deki yatırımlarını önemli ölçüde artırdığı gözlendi. Yurt dışına yapılan yatırımlarda ise Hollanda, BAE, İtalya, İsviçre ve Romanya öne çıktı. Hollanda’ya yapılan yatırımlar bir yıl içinde 68 milyon dolardan 409 milyon dolara yükseldi.
İkinci çeyrekte kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 13 düşüş gösterdi. Faaliyet alanlarına göre limited şirketlerde toptan ticaret, anonim şirketlerde ise bilgisayar programlama öne çıktı. Gayrimenkul aracılığı sektörü ise 2024’te 50 şirket ile dördüncü sıradayken, 2025’te 26 şirket ile yedinci sıraya geriledi. Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketler arasında Çin ve İran ortaklı şirketler ilk iki sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Çin ve BAE dışındaki ülkelerin kurdukları şirket sayılarında gerileme görüldü. Kurulan şirketlerin yüzde 61,3’ü İstanbul’da bulunurken, Ankara dışındaki tüm illerde yabancı sermayeli şirket sayısı azaldı.
Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul alımları artış eğilimini sürdürdü. 2017-2021 döneminde üç aylık ortalama 255 milyon dolar olan alımlar, 2022’de 505 milyon dolara, 2023’te 1,4 milyar dolara, 2024’te ise 2 milyar dolara ulaştı. 2025’in ilk yarısında ise bu rakam 2,3 milyar