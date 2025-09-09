Yabancı yatırımların yüzde 71’i ticaret ve imalatta yoğunlaştı

TEPAV Doğrudan Yatı­rımlar Bülteni – 2025/ II sayısı yayımlan­dı. Buna göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde doğrudan yaban­cı yatırım (DYY) net girişle­ri 1,1 milyar dolar seviyesin­de gerçekleşti.

Bu dönemde DYY girişleri 3,4 milyar dolar, yurt dışına DYY çıkışları ise 2,3 milyar dolar oldu. Gayri­menkul kaynaklı girişler ha­riç tutulduğunda, net sermaye hareketleri 659 milyon dolar olarak hesaplandı.

Konut satışları yükselişte

Yabancılara yapılan ko­nut satışları yüzde 1,2 artışla 4.776’ya ulaştı. Bu satışların yüzde 35,6’sı İstanbul’da, yüz­de 35,5’i ise Antalya’da ger­çekleşti. Uyruklara göre da­ğılımda Rusya 876 konut ile ilk sırada yer alırken, onu 370 konut ile İran ve 344 konut ile Ukrayna izledi.

Türkiye’ye yapılan yaban­cı yatırımların yüzde 71’i top­tan-perakende ticaret ve ima­lat sektörlerinde yoğunlaş­tı. Toptan-perakende ticaret yüzde 37,2’lik payı ile ilk sı­rada yer alırken, imalat yüz­de 33,8 ile ikinci sırada geldi. Geçen yılın aynı dönemine kı­yasla her iki sektörde de artış kaydedildi.

Hollanda ilk sıradaki yatırımcı

Türkiye’ye yapılan doğru­dan yabancı yatırımların yüz­de 56,3’ü Hollanda kaynak­lı oldu. Hollanda’nın yanı sı­ra ABD ve Danimarka’nın da Türkiye’deki yatırımlarını önemli ölçüde artırdığı göz­lendi. Yurt dışına yapılan ya­tırımlarda ise Hollanda, BAE, İtalya, İsviçre ve Romanya öne çıktı. Hollanda’ya yapı­lan yatırımlar bir yıl içinde 68 milyon dolardan 409 milyon dolara yükseldi.

İkinci çeyrekte kurulan ya­bancı sermayeli şirket sayısı yüzde 13 düşüş gösterdi. Fa­aliyet alanlarına göre limi­ted şirketlerde toptan ticaret, anonim şirketlerde ise bilgi­sayar programlama öne çıktı. Gayrimenkul aracılığı sektö­rü ise 2024’te 50 şirket ile dör­düncü sıradayken, 2025’te 26 şirket ile yedinci sıraya gerile­di. Türkiye’de kurulan yaban­cı sermayeli şirketler arasın­da Çin ve İran ortaklı şirketler ilk iki sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaş­tırıldığında, Çin ve BAE dı­şındaki ülkelerin kurdukla­rı şirket sayılarında gerileme görüldü. Kurulan şirketlerin yüzde 61,3’ü İstanbul’da bulu­nurken, Ankara dışındaki tüm illerde yabancı sermayeli şir­ket sayısı azaldı.

Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul alım­ları artış eğilimini sürdürdü. 2017-2021 döneminde üç ay­lık ortalama 255 milyon dolar olan alımlar, 2022’de 505 mil­yon dolara, 2023’te 1,4 milyar dolara, 2024’te ise 2 milyar dolara ulaştı. 2025’in ilk yarı­sında ise bu rakam 2,3 milyar