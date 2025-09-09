Google Haberler

Yabancı yatırımların yüzde 71’i ticaret ve imalatta yoğunlaştı

TEPAV Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre, yılın ikinci çeyreğinde doğrudan yabancı yatırım (DYY) net girişleri 1,1 milyar dolar oldu. Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların yüzde 71’i toptan-perakende ticaret ve imalat sektörlerinde yoğunlaştı. Toptan-perakende ticaret yüzde 37,2’lik payı ile ilk sırada yer aldı.

TEPAV Doğrudan Yatı­rımlar Bülteni – 2025/ II sayısı yayımlan­dı. Buna göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde doğrudan yaban­cı yatırım (DYY) net girişle­ri 1,1 milyar dolar seviyesin­de gerçekleşti.

Bu dönemde DYY girişleri 3,4 milyar dolar, yurt dışına DYY çıkışları ise 2,3 milyar dolar oldu. Gayri­menkul kaynaklı girişler ha­riç tutulduğunda, net sermaye hareketleri 659 milyon dolar olarak hesaplandı.

Konut satışları yükselişte

Yabancılara yapılan ko­nut satışları yüzde 1,2 artışla 4.776’ya ulaştı. Bu satışların yüzde 35,6’sı İstanbul’da, yüz­de 35,5’i ise Antalya’da ger­çekleşti. Uyruklara göre da­ğılımda Rusya 876 konut ile ilk sırada yer alırken, onu 370 konut ile İran ve 344 konut ile Ukrayna izledi.

Türkiye’ye yapılan yaban­cı yatırımların yüzde 71’i top­tan-perakende ticaret ve ima­lat sektörlerinde yoğunlaş­tı. Toptan-perakende ticaret yüzde 37,2’lik payı ile ilk sı­rada yer alırken, imalat yüz­de 33,8 ile ikinci sırada geldi. Geçen yılın aynı dönemine kı­yasla her iki sektörde de artış kaydedildi.

Hollanda ilk sıradaki yatırımcı

Türkiye’ye yapılan doğru­dan yabancı yatırımların yüz­de 56,3’ü Hollanda kaynak­lı oldu. Hollanda’nın yanı sı­ra ABD ve Danimarka’nın da Türkiye’deki yatırımlarını önemli ölçüde artırdığı göz­lendi. Yurt dışına yapılan ya­tırımlarda ise Hollanda, BAE, İtalya, İsviçre ve Romanya öne çıktı. Hollanda’ya yapı­lan yatırımlar bir yıl içinde 68 milyon dolardan 409 milyon dolara yükseldi.

İkinci çeyrekte kurulan ya­bancı sermayeli şirket sayısı yüzde 13 düşüş gösterdi. Fa­aliyet alanlarına göre limi­ted şirketlerde toptan ticaret, anonim şirketlerde ise bilgi­sayar programlama öne çıktı. Gayrimenkul aracılığı sektö­rü ise 2024’te 50 şirket ile dör­düncü sıradayken, 2025’te 26 şirket ile yedinci sıraya gerile­di. Türkiye’de kurulan yaban­cı sermayeli şirketler arasın­da Çin ve İran ortaklı şirketler ilk iki sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaş­tırıldığında, Çin ve BAE dı­şındaki ülkelerin kurdukla­rı şirket sayılarında gerileme görüldü. Kurulan şirketlerin yüzde 61,3’ü İstanbul’da bulu­nurken, Ankara dışındaki tüm illerde yabancı sermayeli şir­ket sayısı azaldı.

Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul alım­ları artış eğilimini sürdürdü. 2017-2021 döneminde üç ay­lık ortalama 255 milyon dolar olan alımlar, 2022’de 505 mil­yon dolara, 2023’te 1,4 milyar dolara, 2024’te ise 2 milyar dolara ulaştı. 2025’in ilk yarı­sında ise bu rakam 2,3 milyar

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
