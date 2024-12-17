Yabancı ziyaretçi sayısında rekor! Antalya, nüfusunun 7 katı kadar turist ağırladı

Covid-19 salgını döneminde şehri ziyaret eden turist sayısında büyük düşüş yaşayan Antalya, 2022'den itibaren başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2022'de 13 milyon 432 bin 593, 2023'te de 16 milyon 85 bin yabancı turisti ağırlayan şehir bu sene de nüfusunun 7 katı kadar turisti konuk etti.

En çok turist Rusya ve İngiltere'den geliyor

Antalya'ya turizm anlamında gösterilen ilginin her yıl biraz daha artması üzerine turizmciler, 2025 yılı hedeflerini büyüttü. Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tatilcilerin rotasında yer alan Antalya'ya yönelik açıklamalarda bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2024 hedeflerini tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Gelecek yıl 18-19 milyon turisti rahatlıkla görme imkanımız var" diyen Saatçioğlu, şehirde ana pazarı Rusya ve Almanya'nın oluşturduğunu vurguladı ve bu iki pazardan toplam 7 milyon 300 turist ağırladıklarını kaydetti ve ekledi: "Bu yıl İngiliz pazarında yüzde 20'lere ulaşan bir artış yaşadık. İngiliz pazarında çok ciddi bir potansiyel var, gelecek yıl da İngiltere'den gelen turist sayısında artış bekliyoruz. Polonya da bizi memnun eden pazarlardan biri oldu." diye konuştu.

Jeopolitik gerilimler sektöre nasıl yansıyacak?

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki turizmi olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Saatçioğlu, Rusya ve Ukrayna savaşının kısa sürede biteceğini düşündüklerini ve bu iki önemli pazardan da önemli dönüşler beklediklerini söyledi.