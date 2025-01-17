Yarıyıl tatilinde bungalov ve villa kiralamayı düşünenler dikkat! Dolandırıcılara hedef olmayın...

Sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan siber dolandırıcılık olaylarının arttığını dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, yarıyıl tatili için villa veya bungalov kiralamayı tercih eden kişilerin dolandırıcılık olaylarıyla karşı dikkatli olması çağrısında bulundu.

Vatandaşların mağdur olmamaları için Dijital Denetim Birimi kurduklarını ve 2024 yılının ocak-kasım döneminde 7 bin 111 şikayet aldıklarını belirten Saraçoğlu, "Google ve Meta ile hareket ederek dolandırıcılık yapan kişi veya siteleri şikayet ediyoruz. Google'da onların öne çıkmalarına engel oluyoruz. Ayrıca TÜRSAB Doğrulama Sistemi ile vatandaşlara tatil satın aldıkları şirketin TÜRSAB üyesi seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

Dijital doğrulama sistemi

İnternetten tatil satın alan kişilerin TÜRSAB'ın internet sitesinde yer alan dijital doğrulama sistemi üzerinden sorgulama yapmalarını tavsiye eden Saraçoğlu, "Otellerin veya tatil satan internet sitelerin isimlerinin değiştirilerek dolandırıcılık olaylarının yaşandığını görüyoruz. Legal olan işletmenin web sitesi adresini alıp içinde bir harf değişikliği yaparak başka bir siteye dönüştürüyorlar. O işletmenin ismi gibi algılanıyor ve vatandaşımız rezervasyon yapıyor. Dolandırıcılığın en büyük usulsüzlüklerinden bir tanesi bu. Öncelikle tüketicilerimizi acentelerimize davet ediyoruz. Tatil planı yapanlar, gidecekleri yerin özelliklerini acentelerimizden öğrenebilirler. Yani vatandaşlarımız sorgulamadan tatile çıkmasınlar. Ödeme yaparken de elden ödeme yapmasınlar. IBAN üzerinden ve açıklama kısmını da 'Şu yerde, şu tatille ilgili ödemedir' diye açıklama yapmalarında fayda görüyoruz."

Sabit telefon yerine WhatsApp kullanımı...

Saraçoğlu, dolandırıcıların görüşme ve yazışmalarını sabit telefon yerine WhatsApp üzerinden yaptığını anlatarak, şunları kaydetti: "Tüketicilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Rezervasyon yapıldığında ödeme seyahat acentelerinin veya ilgili turizm firmalarının kurumsal IBAN'ına gönderilmeli. Vatandaşlarımız mümkünse ödemenin tamamını yapmasın. Ön ödeme veya kapora şeklinde bir ödeme yaparak tesisi gördükten sonra kalan kısmını tamamlayabilirler. Sosyal medya hesaplarında kullanıcı adlarının sıklıkla değişmiş olması olası dolandırıcılığa işaret eden bir diğer nokta. Bunun için de dikkatli olmamız gerekiyor. Tatilin fiyatının piyasa değerinin çok altında olması da yine dolandırıcıların kullandığı bir yöntem. Emsalinden daha düşük tatilleri dikkatlice sorgulayarak yaklaşmakta fayda var."