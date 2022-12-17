Yatırım fonlarının haftalık performansı nasıl oldu?

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,13 ile hisse senedi fonları olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile hisse senedi fonları, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon AdetHAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları1,3745241042Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,7315132Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,051139716Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3975714Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,97645212Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,1380755Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,1145450Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,1214113Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3746460HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES)1,7026325112Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,7750491Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,5012111Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi6,0732311Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,071111083Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,4230300Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,051596Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3313130(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)