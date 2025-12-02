Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Son 12 ayda 15,3 milyar dolar yatırım çektik

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), geleneksel hale gelen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen "I AmChamPion Ödülleri" ile Türkiye-ABD ekonomik işbirliğinin başarılı örneklerini ödüllendirdi.

"I AmChamPion Ödülleri" kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin ödüllendirildiği törene, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas Hardy ve ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally’nin de aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından 300'ün üzerinde alanında önde gelen katılımcı yer aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, ABD'nin Türkiye'de 16 milyar dolar, Türkiye'nin ise ABD'de 13,5 milyar dolar seviyesinde bulunan doğrudan yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 300 ABD'li şirketin, bu dengeli ve giderek büyüyen yatırım ilişkilerinin en somut göstergeleri arasında yer aldığını belirtti.

Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, yılın ilk 9 ayında 11,4 milyar dolar, son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek güçlü ve istikrarlı bir performans sergiledi. 2003 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllık ortalama 12,5 milyar dolar yatırım çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler Türkiye’ye olan uluslararası yatırımcı ilgisinin giderek arttığını net biçimde ortaya koyuyor.

Türkiye'yi üretim, lojistik ve satın alma ofisleri için bölgesel bir merkez olarak kullanan ABD'li şirketlere, bölgesel finansal faaliyetlerinde ise güçlü regülasyon altyapısı ve dünya standartlarındaki teşvikleriyle öne çıkan İstanbul Finans Merkezi'ni değerlendirmelerini öneriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yıl ABD'de gerçekleştirdiği iki yatırımcı toplantısı, karşılıklı ilişkilerin müşterek hedefler doğrultusunda ilerletilmesinde ABD'li şirketlerin katkılarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi."

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally de Amerikan şirketlerinin çıkarlarını koruma ve geliştirme konusundaki kararlıklarını sürdürdüklerini belirtti.