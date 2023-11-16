Yatırımlar devreye girdi iş ilanları yüzde 30 arttı

Hamide HANGÜL

Deprem felaketi, seçim sürecinin tamamlanması, EYT sonrası iş pozisyonlarının netleşmesi ve yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte iş piyasaları da hareketlendi ve iş ilanları yüzde 30 arttı.

Özellikle pandemi sonrası Türkiye’nin lojistik avantajını, Avrupa’ya yakınlığını gören imalat, madencilik, kimyasal, elektronik sektörlerindeki bazı yabancı yatırımların yanı sıra, Türk markalarına yatırım yapan bazı grupların şubeleşmeye gitmesi, yerli firmaların da yatırım kararları alarak yeni pozisyonlar açmaya başlaması iş piyasalarını canlandırdı.

Sadece ekim ayında tek bir insan kaynakları sitesinde 30 bin yeni ilan yayınlarken, bir başka İK’da aylık ortalamada günlük ilan beklentisi 16 binden 25 bine çıktı. İş ve işe yerleşmelere aracılık eden insan kaynakları sektörünün temsilcilerine göre, en fazla eleman arayışı ihracat odaklı üretim, teknoloji, sağlık, turizm, gıda, lojistik, perakende, yapı, güvenlik ve hizmet sektörlerindeki firmalarında yaşanıyor.

Özellikle gıda ve lojistik firmalarının ilan yayınlama oranı, ikinci çeyrek ve dördüncü çeyrek arasında yüzde 30’un üzerinde artarken, bilişim sektöründe yüzde 26 artış kaydetti. Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, insanların CV’lerini güncellemeye, şirketlerin de üretim hatlarındaki canlılığı artırıp, beklentilerini netleştirerek iş ilanlarını artırmaya başladığını söyledi. Karaboğa, “Deprem, seçim süreci, EYT ve yaz tatilinin bitmesiyle genel iş ilanlarında yüzde 30 bir artış gözlemliyoruz.

En çok artış, ihracat odaklı üretimde, sanayi ve teknoloji alanında. Sağlık, turizm, eğitim sektörlerinde de bunu görüyoruz. İş başvuru oranlarında da son zamanlarda yüzde 30-35’lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Türkiye’de çok fazla yeni yatırımcı gruplar olduğuna işaret eden Karaboğa, “Onlar da artık kurulumlarını istihdama döndürmeye başladılar. Mesela İstanbul Finans Merkezi’ni görüyoruz.

Türkiye’de yatırım yapmaya başlayan bankacılık, yatırımcılık sektörlerindeki şirketler bizde pozisyon açmaya başladılar. Yine Türk markalarına yatırım yapan yabancı gruplar, fonlar var. Onlar markalara yatırım yaptıkça şubeleşme, fabrika, üretim noktasında ciddi pik oluşturuyorlar. Bunun da bize ciddi yansımaları oluyor. E-ticaret ve teknolojide de hareketlilik var” dedi.

“Tarımda ciddi yatırımlar var”

Türkiye’nin pozisyonu gereği yurt dışından ciddi yatırımlar aldığına işaret eden Karaboğa, “Bunun en büyük etkilerinden biri pandemi. Çünkü dünyada tedarik zincirinde oluşan problemlerle, Çin, Hindistan, Vietnam, Tayland gibi ülkelerin merkez ülkelere uzaklıkları, lojistikteki sıkıntılar, Türkiye için fırsat oluşturdu.

Anadolu’da bu anlamda yatırımlar var. Yabancı yatırımlar. Mesela tarım alanında ciddi yatırımlar gözlemliyoruz. Doğrudan hem ziraat, hem tarıma yatırım yaptılar. Bunun dışında yenilenebilir enerji, tekstilde. Teşviklerin etkisiyle Doğu, Güneydoğu, Karadeniz bölgesinde de bu alanda yatırımlar yapıldığını görüyoruz.

Ölçek olarak orta ve büyük ölçekli şirketler” dedi. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelerden de yatırımcılara işaret eden Karaboğa, “Yatırımcılar, güvenli liman olarak Türkiye’yi tercih ediyorlar” diye konuştu. İlan sayılarının da aylık ortalamada günlük 16-17 bin ilanla devam ettiğini söyleyen Karaboğa, “Bu aydan sonra beklentimiz 25 bin seviyelerine çıkmak. Yıl sonuna doğru işe alımlarda yine hareketlenmeler olacaktır” dedi.

Lojistikte yüzde 30’u aştı

Eleman.net Kurucu Ortağı Özlem Duyarlar da üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemler karşılaştırıldığında, firmaların iş ilanı yayınlama oranlarında yüzde 18’lik bir artış olduğunu söyledi. Bunun beklenen bir artış olduğuna işaret eden Duyarlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Özellikle gıda ve lojistik sektörlerindeki firmaların ilan yayınlama oranı yüzde 30’dan fazla arttı. Bunların yanı sıra, firmaların sıklıkla aradığı ancak başvuru azlığı sebebiyle istihdamda zorlandığı pozisyonlar da var.

Yine deneyimlerimizden biliyoruz ki, üretim sektöründe, eğitimli ve deneyimli eleman bulmak firmalar için zorlayıcı olabiliyor. İlanlarda günlük 650 adetten 790 adetlere kadar bir artış söz konusu. Ayrıca yabancı yatırım girişlerini eleman.net olarak hissediyoruz. Özellikle üretim, çağrı merkezi alanında yapılan yatırımlar iş ilanlarına da yansımış durumda. Son 5 aylık döneme baktığımızda, üretim alanındaki iş ilanları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artmış durumda. "

Ekim ayında 30 bin yeni ilan yayımlandı

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal ise, üçüncü çeyrek istihdam verileri değerlendirildiğinde, hem işveren, hem iş arayan tarafında hareketlenme gördüklerini söyledi. Uysal, şöyle devam etti: “Kariyer.net’te yaklaşık 30 bin yeni ilanın yayınlandığı ekim ayını, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda, ilan sayısında yüzde 14 artış yaşandığını görüyoruz.

Yılın başında yaşadığımız deprem felaketi, ardından iki seçim, yakın coğrafyada devam eden savaşlar ve para piyasasındaki gelişmelerle değerlendirildiğinde, istihdam piyasasının 2023’ün tüm zorlu koşullarına rağmen büyümesi oldukça sevindirici bir gelişme. Ekim verilerini, yılın önceki ayları ile karşılaştırdığımızda, son çeyrekte şirketlerin çalışan devir oranlarının yükseleceğini öngörüyoruz.

Mavi yaka iş ve çalışan arama uygulamamız İşin Olsun verileri de ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yayımlanan ilanlarda, yüzde 22’lik bir artış karşımıza çıkıyor. Yılın ilk 10 ayında en fazla eleman arayanlar perakende, yapı ve turizm. Bu noktada, bilişim sektörüne de ayrı bir parantez açmak gerekir. Son yıllarda hızlı büyümesi ve yetenek açığı ile konuşulan bilişim sektöründe yayınlanan ilanlar, geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 26 oranında artış gösterdi.

E-ticarette 2 milyon eleman açığı var

Suit Your Job Kurucusu Aysu Bilgin, iş piyasasında genel bir hareketlenmenin söz konusu olduğunu kaydetti. Bilgin, “Finans, gayrimenkul, üretim, sağlık ve bilişim sektörleri işe alımda oldukça büyük rol oynuyor. Hem yayınlanan ilan sayısında hem de başvuru oranlarında artış görüyoruz.

Özellikle bilişim sektörü, kendi içerisinde de artış yaşamakta. Özellikle siber güvenlik, öne çıkıyor. Bilişimin yakaladığı ivmeyi uzunca bir süre koruyacağını tahmin ediyoruz. Teknoloji startupları, istihdam için yeni fırsatlar yaratmaya devam edecekler” diye konuştu. Türkiye’de bu yılın 6 ayında 600 milyar TL hacme ulaşan e-ticarette de önemli bir istihdam açığı bulunduğuna işaret eden Bilgin, “WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın yaptığı açıklamaya göre, e-ticaret sektöründe ortalama 2 milyonluk bir istihdam açığı bulunuyor” ifadelerini kullandı.