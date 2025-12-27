Yatırımlar için kritik adım: Türkiye-Hong Kong anlaşması onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kanunla birlikte, Türkiye ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi arasında yapılan söz konusu anlaşmanın onaylanması resmen uygun bulundu. Anlaşma, 1 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da, 31 Ekim 2023 tarihinde ise Hong Kong’da imzalanmıştı.

Yatırımlar hukuki güvence altına alındı

Düzenleme kapsamında, taraflar arasında gerçekleştirilen yatırımların korunması, yatırımcılara adil ve eşit muamele sağlanması ile yatırımların hukuki güvence altına alınması hedefleniyor.

Anlaşmada ayrıca kamulaştırma süreçleri, tazminat hükümleri, sermaye ve kazanç transferleri ile yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin esaslara da yer veriliyor.

Öte yandan, Türkiye ile Hong Kong arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan anlaşma, 26 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.