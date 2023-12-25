Yeni pist ile Sabiha Gökçen Havalimanı 37 milyon yolcu ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz.



- Yeni terminal binasını devreye aldık. Sabiha Gökçen Uluslararası kullanım oranı ve yolcu trafiği sürekli yükseliyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılında ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiği ile yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 34 milyona yükseldi.

- Bugün Sabiha Gökçen, İstanbulş Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3. havalimanıdır. Sene sonunda yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz.



- İkinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarı bulan ikinci pisti tamamlandık.

- Trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. 3520 metre, 3000 metre ve 2700 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır.

- Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak amacıyla yeni pisti inişi eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Yeni pist ile havalimanı trafiği ikiye katlanacak.

85 milyondan fazla yolcu ağırlayacak

- Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir.

- Engellemek için gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor.

- Bu havalimanımız geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir.

Havalimanı projeleri

- Hava ulaşımı altyapımızı daha da güçlendirmek için projelerimize yenileri ekliyoruz.

- Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmaları biten Bayburt Gümüşhane Havalimanlarının 2025 yılı içerisinde açılışlarını yapacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları ise devam ediyor. Antalya Havalimanı'nın 35 milyon yolcu olan kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz.