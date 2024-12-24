Yeni sezonun ilk seferi yapıldı! Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında dün 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı. 18 saatlik yolculuğun ardından Erzincan'a ulaşan yolcuları, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar karşıladı.

Yolcular arasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Buradaki yolcularımız Erzincan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini doyasıya ziyaret edecekler. Oldukça keyifli yolculuk gerçekleştirdik. Bütün yolcularımızın da aynı duyguları paylaştını düşünüyorum. Dünyanın en önemli ve en uzun rotalarından biri; 1365 kilometrelik bir rota. Yolculuk, Ankara'dan Kars'a kadar Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayetinde Kars'ta nihayetlenecek" dedi.

TCDD Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Murta Akçay da yolcuğun çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Yolculuk çok keyifli. 9 vagonumuz var. Bu 9 vagonun 6'sı acentelerin, 2'si ise bireysel ve basın mensuplarının yolculuk yaptıkları vagonlar. Ankara'dan 30, Kars'tan 30 olmak üzere toplam 60 seferle gerçekleştirilecek turumuz. Yolculuk baya eğlenceli geçti" ifadelerini kullandı.