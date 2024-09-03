Yeni Zelanda'da 'turist harcına' büyük zam

Matt Doocey, turist harcının artırılmasının ülkeye gelecek turist sayısında azalmaya neden olabileceği yönündeki endişelere karşı çıkarak, Yeni Zelanda'nın yeni harç ücretine rağmen turistler için 'cazip bir ziyaret noktası' olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Avustralya veya Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edenler, bazı Pasifik ülkelerinin pasaportuna sahip olanlar, transit yolcular ve Yeni Zelanda veya Avustralya oturum iznine sahip olanların Yeni Zelanda'ya girişte harç ödemesi gerekmiyor. Giriş harcı, Yeni Zelanda Elektronik Seyahat Yetkisi talep edilmesi ya da vize başvurusu yapılması durumunda ödeniyor.