Youtube ekonomisi büyüyor: 4 yılda içerik üreticilerine ödenen tutar 100 milyar doları geçti!

Dijital içerik ekonomisinin en büyük aktörlerinden YouTube, 2021 yılından bu yana içerik üreticilerine yaptığı ödemelerin 100 milyar doları aştığını duyurdu.

Platformun Basın Servisi tarafından yapılan açıklama, YouTube’un içerik üreticileri için nasıl dev bir gelir kapısına dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Televizyon ekranlarının etkisi

CNBC-e'nin haberine göre; son dönemde YouTube izlenmelerindeki artışta, akıllı televizyonlar ve TV kutuları üzerinden yapılan görüntülemeler öne çıkıyor.

Verilere göre, televizyon ekranlarından izlenen videolardan 100 bin doların üzerinde gelir elde eden kanal sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 45 arttı. Bu durum, platformun sadece mobil değil, ev içi ekranlarda da güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor.

Shorts’a yapay zekâ desteği

YouTube ayrıca kısa video formatı Shorts için yeni yapay zekâ araçlarını tanıttı.

İçerik üreticileri artık video düzenleme sürecinde yapay zekâ desteğiyle müzik ekleme, dış ses kullanma ve otomatik montaj yapma imkanına sahip olacak.

Bu özelliklerin, TikTok ve Instagram Reels gibi rakip platformlarla rekabette Shorts’u öne çıkaracağı öngörülüyor.

İçerik ekonomisi güçleniyor

Uzmanlara göre, YouTube’un hem içerik üreticilerine yaptığı dev ödemeler hem de yapay zekâ destekli yeni araçları, platformun içerik ekonomisindeki liderliğini pekiştiriyor.

Özellikle televizyon ekranlarından gelen izlenme artışı, reklam gelirlerinin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.