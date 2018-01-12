Yunanistan'da 24 saatlik grev

12 Ocak 2018

Yunanistan'da hükümetin, pazartesi günü oylamaya sunacağı kanun tasarısını protesto etmek isteyen birçok işçi sendikası, cuma günü için 24 saatlik grev ilan etti.

Metro, tramvay ve troley, 24 saat boyunca sefer yapmayacak. Gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken, diğer devlet memurları saat 12.00-15.00 arası greve katılacaklar.



Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen kanun tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, başkentin merkezi meydanlarında protesto gösterileri ve parlamentoya protesto yürüyüşleri yapacaklar.

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Kaynak: DHA