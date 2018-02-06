Yunanistan'dan Türkiye'ye enerji yatırımı sinyali

06 Şubat 2018

Yunanistan Kamu Enerji Kurumu (DEI) Yönetim Kurulu Başkanı Manolis Panagiotakis, Yunanistan'da perakende elektrik piyasasının yüzde 85'ini elinde bulunduran kamu şirketinin uluslararası yatırım planlarını değerlendirdi.

Türk şirketlerle Balkanlar'da da çalışmayı hedeflediklerini dile getiren Panagiotakis, "Özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi duyuyoruz ama bu termik gibi konvansiyonel alanlarda da çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Çinli enerji şirketi Shenhua ile Eskişehir'de bir termik santral için ihaleye girdik." diye konuştu.

"Türkiye'de genişleme imkanlarını değerlendiriyoruz"

Panagiotakis, bir uluslararası danışmanlık şirketi aracılığıyla Türkiye'deki kurum ve şirketlerle iş birliği fırsatlarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Rüzgar enerjisi, bazı hidroelektrik santraller ve Kapadokya'da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye'de elektrik üretiminde iş birliği ve genişleme imkanlarını değerlendiriyoruz. Onlarca yıldır Türk kamu elektrik şirketleriyle iş birliği içindeyiz. Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarımız var. Türkiye'de canlı bir varlık göstermek için bu yılın doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEI, 2014'te PPC Elektrik adında bir iştirak açarak Türkiye piyasasına adım atmıştı.

Kaynak: AA