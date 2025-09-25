Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Eylül ile biten haftada 2 milyar 156,43 milyon dolar artış kaydetti. Bir önceki hafta 201 milyar 554,08 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz mevduatları, söz konusu dönemde 203 milyar 710,51 milyon dolara yükseldi.

Ayrıntılara bakıldığında, gerçek kişilerin döviz mevduatları 713,75 milyon dolar artarak 125 milyar 303,66 milyon dolara çıkarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 442,69 milyon dolar artışla 78 milyar 406,86 milyon dolara ulaştı.

Parite etkisinden arındırılmış veriler ise toplam yabancı para mevduatının 1 milyar 217 milyon dolar yükseldiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, gerçek kişilerin döviz mevduatları 76,40 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 293,99 milyon dolar arttı.