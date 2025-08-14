  1. Dünya Gazetesi
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 9 Ağustos haftasında 224 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 224 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 225 bin olması yönündeydi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularında artış

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 226 binden 227 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 artarak 221 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 Ağustos ile biten haftada 15 bin kişi azalarak 1 milyon 953 bine geriledi.

İşsizlik maaşı başvuru sayısı 26 Temmuz ile biten haftada rekor kırmış ve 3,5 yılın zirvesine oturmuştu.

