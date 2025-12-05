BETAM: 3. çeyrek büyümesine en büyük katkı yatırımlardan geldi

BETAM’ın analizine göre Türkiye ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken, yatırımlar büyümeye 3,6 puan ile en güçlü katkıyı verdi.

BETAM’a göre özel tüketim, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,8 artarak büyümeye 2,5 puan katkı yaptı. İkinci çeyrekte özel tüketim artışı yüzde 4,4 seviyesindeydi.

Çeyreklik bazda özel tüketim yüzde 2,1 arttı ve büyümeye 1,1 puan katkı sundu. Bir önceki çeyrekte yüzde 1,5 daralma yaşanması, tüketimdeki güçlü oynaklığa işaret etti.

Yatırımlarda güçlü ivme sürüyor

2024’te de büyümenin ana sürükleyicilerinden biri olan yatırımlar, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 11,7 artarak büyümeye 3,6 puan katkı sağladı.

Çeyreklik bazda yatırımlar, ikinci çeyreğe göre yüzde 4 arttı ve büyümeye 1,3 puan desteğe dönüştü.

BETAM, yatırımlardaki bu güçlü artışın önemli bir bölümünün inşaat sektöründen gelmiş olabileceğini ve bu trendin bir süre daha devam edeceğini değerlendirdi.

Dış ticaret çeyreklik büyümeyi destekledi

Arındırılmış verilere göre:

* İhracat bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı,

* İthalat ise yüzde 4,4 azaldı.

* Net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı +2 puan oldu.

* Yıllık bazda ise ihracat yüzde 0,7 geriledi, ithalat yüzde 4,3 arttı.

Bu nedenle dış ticaretin yıllık büyümeye katkısı eksi 1,8 puan seviyesinde kaldı.

Kamu harcamaları sınırlı katkı sağladı

2025’in üçüncü çeyreğinde kamu harcamaları yıllık bazda yalnızca yüzde 0,8 artarak büyümeye 0,05 puan katkıda bulundu.

Arındırılmış çeyreklik verilere göre kamu tüketimi yüzde 1,3 arttı ve büyümeye 0,2 puan katkı yaptı.

Stok değişimleri büyümeyi aşağı çekti

Bu çeyrekte stoklardaki azalma büyümeyi ciddi şekilde sınırladı. Çeyreklik bazda stok değişimi eksi 3,4 puan katkı yaparak büyüme hızını aşağı çekti.

Yıllık bazda stok katkısı da eksi 0,7 puan oldu. İkinci çeyrekte stokların büyümeye katkısı +1,6 puan seviyesindeydi.