Almanya sanayi siparişleri mayıs ayında beklentiyi aştı
Sanayi siparişleri mayıs ayında yüzde 1.9 oranında artarak analistlerin beklentilerini geride bıraktı ve büyük çaplı alımların etkisiyle imalat tarafındaki toparlanma ivmesini destekleyen bir tablo oluşturdu
Almanya ekonomisinde sanayi siparişleri mayıs ayında büyük çaplı alımların etkisiyle yüzde 1.9 oranında artış gösterdi. Federal İstatistik Ofisi verileri yatırımcı beklentilerinin üzerinde bir performansa işaret ediyor. Analistler artışın yüzde 1.5 seviyesinde kalmasını öngörüyordu.
Büyük ölçekli sözleşmeleri dışarıda bırakan hesaplamalara göre sanayi siparişleri aynı dönemde yüzde 1.0 oranında yükseldi. Daha az dalgalanma içeren üç aylık karşılaştırmalar ise farklı bir tablo çiziyor. Mart ile mayıs aylarını kapsayan dönemde yeni sözleşmeler önceki üç aya kıyasla yüzde 0.2 oranında geriledi.
Nisan ayı verilerinde yukarı yönlü revizyon
Federal İstatistik Ofisi nisan ayı rakamlarını da güncelledi. Kurum sektör genelindeki sözleşmeler için daha önce yüzde 3.8 olarak açıkladığı daralma verisini yüzde 3.2 seviyesine revize etti. Veriler imalat tarafında toparlanma eğiliminin güç kazandığını yansıtıyor.