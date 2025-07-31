Bankaların yabancı para varlıkları 352,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı birinci çeyreğine ilişkin Yerel Bankacılık İstatistikleri raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki bankaların toplam yabancı para varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 artarak 352,5 milyar dolar, yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 7,4 artışla 304,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Banka dışı sektörle ilişkilerde ise bankaların yabancı para alacakları yüzde 7,1 artışla 206,6 milyar dolara, yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 8,5 artışla 209,1 milyar dolara yükseldi.

Sınır ötesi alacaklar hızla arttı

Konsolide bankacılık istatistiklerine göre, bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları 2025 yılının ilk çeyreğinde 2024 sonuna kıyasla yüzde 23,5 artış göstererek 39,3 milyar dolara çıktı.

Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları ise yüzde 18 artışla 27,5 milyar dolara ulaştı.

Bankaların ilk borçluya göre diğer bankalardan olan alacakları da aynı dönemde yüzde 34 artarak 28,2 milyar dolara, yerli sermayeli bankaların bankalardan olan alacakları ise yüzde 42,6 artışla 20,2 milyar dolara yükseldi.