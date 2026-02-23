BKM: Kartlı ödemeler ocakta 2,3 trilyon TL’yi aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında 2,3 trilyon TL tutarında 1,7 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşirken, temassız ödeme adedi yıllık bazda yüzde 9 artışla 1,12 milyar, temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artarak 751,8 milyar TL oldu.

İnternetten ödemelerde güçlü büyüme

İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 687,4 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 olarak hesaplandı. İnternetten kartlı ödeme adedi ise yüzde 7 artışla 245,9 milyon oldu.

Toplam kart sayısı 465 milyona yaklaştı

Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de:

* Kredi kartı sayısı: 143,4 milyon

* Banka kartı sayısı: 210,9 milyon

* Ön ödemeli kart sayısı: 110,6 milyon

Toplam kart sayısı 464,9 milyon adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi. Kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartında yüzde 8 artış, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 2 düşüş kaydedildi.

Ödeme tutarında kredi kartları ağırlığını korudu

Ocak ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2.325,8 milyar TL oldu. Bu tutarın:

* 1.995,5 milyar TL’si kredi kartları,

* 322,8 milyar TL’si banka kartları,

* 7,5 milyar TL’si ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tutar bazında artış yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 olurken, ön ödemeli kartlarda sert düşüş dikkat çekti.

İşlem adedinde yüzde 8 artış

Kartlı ödeme işlem adedi, yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,7 milyar oldu. İşlemlerin 1 milyar adedi kredi kartları, 664,7 milyonu banka kartları, 31,8 milyonu ön ödemeli kartlar ile yapıldı.