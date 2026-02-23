TÜİK açıkladı: Sektörel güvende perakende moral buldu, inşaat geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre güven endeksi, hizmet sektöründe sabit kalırken perakende ticarette yükseldi, inşaat sektörü ise geriledi.

Hizmet sektöründe yatay seyir

Hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 113,8 seviyesinde kaldı.

Alt kalemlere bakıldığında; son 3 aylık iş durumu endeksi 112,2’ye gerilerken aylık bazda yüzde 0,8 azaldı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3 düşüşle 110,8’e indi. Buna karşılık gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 artarak 118,4’e yükseldi.

Perakende ticarette güçlü artış

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,9 artarak 115,9’a çıktı. Ocak ayında 112,6 olan endeks böylece yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Sektörde; son 3 aylık iş hacmi-satışlar yüzde 1,6 artışla 125,9’a, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2 artışla 95,4’e, gelecek 3 aylık iş hacmi-satış beklentisi ise yüzde 4,0 artışla 126,4’e yükseldi.

İnşaat sektöründe gerileme

İnşaat sektörü güven endeksi ise Şubat ayında yüzde 2,1 azalarak 83,9’a düştü. Ocak ayında 85,7 olan endeksteki gerileme, sektörde temkinli görünümün sürdüğünü gösterdi.

Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,2 azalışla 87,0’a geriledi.