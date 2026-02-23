Fiyatlar arz fazlasına rağmen düşmüyor! Petrol piyasasında büyük çelişki

Analistler 2026'ya girerken, 2025'teki gibi arz fazlası nedeniyle petrol fiyatlarının düşeceğini öngörürken petrol ters köşe yaparak daha da arttı. Jeopolitik şoklar ve beklenenden güçlü talep, petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederken fiyatlar altı ay öncesine göre daha yüksek seyrediyor.

Goldman Sachs stratejistleri de yayımladıkları yeni notta petrol fiyatlarındaki yükselişin perde arkasına odaklandı.

3,7 milyon varillik 'olağanüstü' arz fazlası

Uluslararası fiyatlandırma göstergesi olan Brent petrol vadeli işlemleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 artarken, ABD göstergesi olan Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise yüzde 14 yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ocak ayı tahminlerine göre de petrol piyasası günde yaklaşık 3,7 milyon varillik 'olağanüstü' bir arz fazlasıyla karşı karşıya.

Fiyatlar neden yükseldi?

Küresel petrol üreticilerinden OPEC+, 2025 yılının büyük bir bölümünü üretim kesintilerini telafi etmekle geçirirken, ABD'nin kaya petrolü üretimi rekor seviyelerde kaldı Amerikan kıtasındaki diğer ihracatçı ülkelerde de büyüme görüldü. Öte yandan, dünyanın elektrifikasyona ve diğer yeşil enerji biçimlerine yönelmesiyle birlikte küresel talebin genel olarak azalması bekleniyordu. Ancak yatırımcılar beklenmedik arz kısıtlamalarını ve talep tahminlerindeki artışları fiyatlara yansıtınca petrolde beklenen düşüş tersine döndü.

Öte yandan ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol üreticileri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımları, küresel petrol arzında günlük yaklaşık 600 bin varillik daralmaya yol açarken, Hazar ile Karadeniz arasında uzanan CPC boru hattından yapılan sevkiyat da günlük 440 bin varil azalarak son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin artan risk de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksama endişesi piyasaları tedirgin ederken, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar tanker rotalarını uzattı. Bu gelişmeler, fiziksel arzın daralmasına ve Avrupa ile Asya arasındaki petrol taşımacılığında navlun maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Talep de beklenenden daha güçlü kaldı.

Talep tahminleri 200 bin varil arttı

Özetle, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) geçtiğimiz ocak ayında 2026 yılı için talep tahminlerini yaklaşık 100 bin ila 200 bin varil artırırken, küresel arzın aylık bazda 1,2 milyon varil azaldığını bildirdi.

Ancak analistlere göre bunların hiçbiri, piyasayı günlük 3 milyon varillik arz fazlasından kurtarmaya yetmiyor.

Goldman Sachs, Brent petrolün varilinin yüzde 20 düşüşle 2026'da ortalama 56 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Rystad Energy ise arz ve talep dinamiklerine dayanarak, petrolün varilinin şu an 61 dolar olması gerektiğini bildiriyor ve jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ederse, arz fazlası olsa bile petrol fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirtiyor.