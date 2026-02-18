AB’ye Rus petrolünden ağır fatura: 334 milyar dolarlık kayıp

AB, Aralık 2022’de Rus ham petrolünün deniz yoluyla sevkiyatını, Şubat 2023’te ise petrol ürünlerini yasaklamıştı. 2021’de varil başına ortalama 67,50 dolar ödeyen AB, 2025’te 75,50 dolara çıktı.

Toplam kayıp 334 milyar dolar

İthalat hacmi 2021’de 3,4 milyar varil, 2024’te 3,5 milyar varil seviyesindeyken 2025’te 3,3 milyar varile geriledi. Buna rağmen toplam ithalat maliyeti 215,2 milyar dolara ulaştı. 2022-2024 döneminde 307,5 milyar dolar fazla ödeme yapılırken, yaptırımların başlangıcından bu yana toplam kayıp 334,4 milyar dolara çıktı.

Aralık 2025’te AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, 2026 başında Rus petrolünün tamamen yasaklanmasına yönelik yasa teklifinin sunulacağını duyurdu.

Dolaylı akış sürüyor

Enerji krizi sonrası fiyatlar zirveden gerilese de 2022 öncesine dönmedi. AB, 2027’ye kadar Rus LNG’sini de aşamalı olarak devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Öte yandan Rus petrolü, Hindistan ve Türkiye’de işlenip Avrupa’ya yakıt olarak ihraç edilerek dolaylı yoldan piyasaya girmeyi sürdürüyor. Macaristan, Slovakya ve Çekya ise Drujba hattı üzerinden muafiyet kapsamında Rus petrolü almaya devam ediyor.

Bu tablo, AB’nin doğrudan ithalatı azaltmasına rağmen Rus enerjisinin Avrupa piyasalarındaki etkisinin tamamen sona ermediğini ortaya koyuyor.