AB’ye Rus petrolünden ağır fatura: 334 milyar dolarlık kayıp
Avrupa Birliği, Rus enerji kaynaklarından uzaklaşmasının ardından 2025’te petrol ithalatı için 26 milyar doların üzerinde ödeme yaptı. RIA Novosti’nin Eurostat verilerine dayandırdığı hesaplamalara göre, AB daha düşük hacimde ham petrol almasına rağmen artan fiyatlar nedeniyle 22,7 milyar avroluk kayıp yaşadı.
AB, Aralık 2022’de Rus ham petrolünün deniz yoluyla sevkiyatını, Şubat 2023’te ise petrol ürünlerini yasaklamıştı. 2021’de varil başına ortalama 67,50 dolar ödeyen AB, 2025’te 75,50 dolara çıktı.
Toplam kayıp 334 milyar dolar
İthalat hacmi 2021’de 3,4 milyar varil, 2024’te 3,5 milyar varil seviyesindeyken 2025’te 3,3 milyar varile geriledi. Buna rağmen toplam ithalat maliyeti 215,2 milyar dolara ulaştı. 2022-2024 döneminde 307,5 milyar dolar fazla ödeme yapılırken, yaptırımların başlangıcından bu yana toplam kayıp 334,4 milyar dolara çıktı.
Aralık 2025’te AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, 2026 başında Rus petrolünün tamamen yasaklanmasına yönelik yasa teklifinin sunulacağını duyurdu.
Dolaylı akış sürüyor
Enerji krizi sonrası fiyatlar zirveden gerilese de 2022 öncesine dönmedi. AB, 2027’ye kadar Rus LNG’sini de aşamalı olarak devre dışı bırakmayı hedefliyor.
Öte yandan Rus petrolü, Hindistan ve Türkiye’de işlenip Avrupa’ya yakıt olarak ihraç edilerek dolaylı yoldan piyasaya girmeyi sürdürüyor. Macaristan, Slovakya ve Çekya ise Drujba hattı üzerinden muafiyet kapsamında Rus petrolü almaya devam ediyor.
Bu tablo, AB’nin doğrudan ithalatı azaltmasına rağmen Rus enerjisinin Avrupa piyasalarındaki etkisinin tamamen sona ermediğini ortaya koyuyor.