Japon yeni 53 yılın dibinde!

Japonya ekonomisindeki uzun süreli durgunluk, ülke para birimi yenin satın alma gücünde belirgin bir gerilemeye yol açtı.

53 yılın en düşük seviyesi

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, yenin reel efektif döviz kuru ocak ayında 67,73 seviyesine inerek 1973'te dalgalı kur sistemine geçilmesinden bu yana en düşük düzeyi gördü.

Söz konusu seviye, Nisan 1995'te kaydedilen 193,95'lik zirvenin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Yen; dolar ve Euro başta olmak üzere yuan ve baht karşısında da değer kaybetti. Uzun yıllardır "kayıp on yıllar" olarak anılan düşük büyüme, sınırlı enflasyon ve düşük faiz ortamı, para birimindeki zayıflığın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Politika faizi 30 yılın en yükseğinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ), fiyat ve ücret artışlarındaki ivmeyle birlikte para politikasını kademeli olarak normalleştirmeye çalışıyor. Politika faizi yüzde 0,75 seviyesinde bulunuyor ve bu oran son 30 yılın en yüksek düzeyi olarak kaydediliyor.

Mizuho Research & Technologies'in hesaplamalarına göre, tek seferlik 0,25 puanlık bir faiz artışı hanehalkının yıllık borç yükünü yaklaşık 18 bin yen artırıyor. Aynı artışın şirketlerin faaliyet kârını ortalama yüzde 0,9 azalttığı, küçük ölçekli firmalarda ise bu etkinin yüzde 5'in üzerine çıktığı belirtiliyor.

BOJ faiz artırabilir

Piyasalarda, BOJ'un politika faizini yüzde 1,5-1,75 aralığına kadar yükseltebileceği beklentisi öne çıkıyor.

UBS SuMi Trust Wealth Management'tan Daiju Aoki ise zayıf yene rağmen şirketlerin Japonya'ya yatırım konusunda temkinli davrandığını ve büyüme potansiyeline dair soru işaretlerinin sürdüğünü ifade etti.