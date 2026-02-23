Yen’de zayıflama sinyali: BOJ’dan faiz artışı sinyali

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) eski yönetim kurulu üyelerinden Makoto Sakurai, yenin ABD-Japonya zirvesi öncesinde yeniden değer yitirmesi durumunda bankanın mart ayında faiz artışına gidebileceğini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, 18-19 Mart’ta gerçekleştirilecek BOJ toplantısıyla aynı tarihlere denk gelecek şekilde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da görüşmesi bekleniyor. Sakurai, Washington yönetiminin geçen ay yeni desteklemek amacıyla kur müdahalesinde bulunmasının, ABD’nin dolar karşısında daha güçlü bir yen görmek istediğine işaret ettiğini ifade etti.

"En etkili yöntem BOJ’un faiz artırmasıdır"

Sakurai, “Kur müdahalesi yen satış baskısına karşı yalnızca geçici bir çözüm sunar. Zayıf yene karşı en etkili yöntem BOJ’un faiz artırmasıdır” dedi.

Yenin tekrar değer kaybetmesi halinde ithalat maliyetlerinin yükselebileceğini ve bunun enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini belirten Sakurai, bu durumun hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarının oluşturduğu aşağı yönlü baskıyı dengeleyebileceğini kaydetti.