Ekonomik güven martta yeniden 100’ün altına indi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 2,8 düşüşle 97,9’a indi. Böylece endeks yeniden 100 eşik değerinin altına gerilerken, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven kaybı görüldü.
Ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalarak 97,9 seviyesine geriledi. Şubat ayında 100,7 olan endeks, bu düşüşle birlikte yeniden 100 eşik değerinin altına indi.
Mart ayında alt endekslerin tamamında gerileme yaşandı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 85,0 seviyesine inerken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 düşüşle 100,0 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi martta yüzde 0,5 azalarak 113,2’ye gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 düşüşle 113,6 seviyesine indi.
İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 azalarak 80,6 değerini aldı.