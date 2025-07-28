EPDK raporu: Türkiye'nin ham petrol ithalatı mayısta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı Mayıs 2025 dönemine ait "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,16 azalarak 2 milyon 484 bin 596 ton olarak kaydedildi.

EPDK verilerine göre toplam petrol ürünleri ithalatı da geriledi. Buna göre, Mayıs ayında ithalat yüzde 10,44 düşüşle 3 milyon 970 bin 583 ton olarak gerçekleşti. Motorin türlerinde ise ithalat yüzde 3,50 azalarak 1 milyon 162 bin 161 tona ulaştı.

Rafineri üretimi arttı

Rapora göre, toplam rafineri üretimi aynı dönemde yüzde 1,87 artışla 3 milyon 358 bin 808 tona yükseldi. Motorin üretimi yüzde 8,92 artarak 1 milyon 418 bin 483 ton, benzin üretimi yüzde 11,38 artışla 611 bin 120 ton olarak kaydedildi. Havacılık yakıtlarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Üretim yüzde 37,24 artışla 611 bin 120 tona çıktı. Öte yandan denizcilik yakıtı üretimi yüzde 54,22 düşerek 77 bin 702 tona geriledi.

Yurt içi satışlar arttı, ihracat azaldı

Mayıs ayında yurt içi petrol ürünleri ise satışları yüzde 7,18 artışla 2 milyon 933 bin 49 tona ulaştı. Benzin türler,i satışları yüzde 22,30 artışla 468 bin 411 ton, motorin satışları ise yüzde 5,63 artarak 2 milyon 326 bin 531 ton oldu.

Aynı dönemde ihracat tarafında ise düşüş dikkat çekti. Toplam ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,55 azalarak 1 milyon 281 bin 69 ton seviyesinde kaldı.