Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

Mehtap HALICI

Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Mobilyacısından gelinlikçisine, kuyumcusundan beyaz eşyacısına, züccaciyesinden tekstilcisine kadar birçok iş kolunu besleyen sektör, büyük bir pazar oluşturuyor.

Evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyaları için çiftler minimum 400 bin TL’lik bir harcama yapıyor. Avantajix.com, önceki yıl başlattığı “Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırmasını” bu yıl da tekrarladı. Araştırmadan çıkan sonuçlar, yeni evlenecek çiftleri kara kara düşündürecek türden. Buna göre, önceki yıl 90 bin TL olan evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 400 bin TL’ye yaklaştı.

Yeni evlenecek çiftleri en çok zorlayan masrafların başında salon kiraları geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 50 bin TL’den başlıyor. Geçen yıl 574 bin 358 çiftin evlendiğini hatırlatan Avantajix.com dijital pazarlama direktörü Sevda Köseibiş, bu yıl da yaklaşık 600 bin çiftin evlenmesinin beklendiğini söyledi.

Mobilya ve elektronik 180 bin TL

Çiftlerin bütçesini alt üst eden bir başka kalem ise mobilya. Sektörde ortalama kalitedeki salon, oturma, yatak odası takımları ve aksesuarlarının toplam fiyatı 120 bin TL’den başlıyor. Televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan beyaz eşyaların ortalama fiyatı da en düşük etiketli ürünler tercih edilse bile 60 bin TL’yi buluyor.

4 bilezik 60 bin TL

Perdeler, halılar, yemek takımları, küçük ev aletleri gibi küçük kalemler isimlerinin aksine maliyette 50-55 bin TL’yi bulan toplam fiyatları ile bütçeyi sarsıyor. Gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri, gelin arabası süslemesi, depozito dahil ilk ev kirası da 50 bin liralık maliyetiyle çiftlerin ve ailelerin cüzdanlarını hırpalıyor. Düğünlerin olmazsa olmazı takıda ise ince bileziklerin fiyatları 15 bin lira. Kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takması halinde bile takının maliyeti 60 bin liradan başlıyor.

Beyaz eşya, giyim sektörünü geride bıraktı

Özellikle aile bütçelerinin en fazla etkilendiği mobilya ve elektrik-elektronik eşya kategorilerinde online satışlarda ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Sevda Köseibiş, “Geçen yıl beyaz eşya ve küçük ev aletleri 96,7 milyar TL’lik işlem hacmi ile giyim sektörünü bile geride bırakarak e-ticarette en yüksek pazar payına sahip sektör konumuna yükseldi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı MESUT ÖKSÜZ: Züccaciye bütçesi minimum 25 bin TL

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artması nedeniyle airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Düğün alışverişlerinde de eskiye oranla online kanaldan alışveriş artarken çiftler tek bir noktadan alışveriş yapmak istiyorlar. Bu yüzden markalarımız düğün paketlerine ağırlık vermeye başlarken, birçok markamızın da artık tek bir ürün grubundan ziyade elektrikli küçük ev aletlerinden tencereye kadar bir evin ihtiyacı olacak her şeyi tüketicilerin beğenisine sunmaya başladılar. Genel bütçe olarak çiftlerin minimum 25 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor.

Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı ESRA KUŞTEMIR: Boşanmaların da sektöre etkisi var

Tenceresinden çatal bıçağına kadar düğün ya da çeyiz paketi dediğimiz ürün gruplarının satışlarında bir artış var. Bizim öngörümüz iç pazardaki satışlarımıza minimum yüzde 30’luk artış sağlayacak. Bu yıl 550 bin çiftin evlenmesi öngörülüyor. Kendi sektör özelimizde konuşacak olursak yani bir mutfaktaki eşyaların alınması için minimum 30 bin TL’lik bir bütçe gerekiyor.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı KORAY ÇALIŞKAN: Mobilya paketleri 50 bin TL’den başlıyor

Ortalamada genellikle oturma, yemek ve oturma gruplarının bir arada olduğu düğün paketleri tercih ediliyor. İstanbul için konuşacak olursak hacimli mobilyalardan ziyade daha sade tasarımlar tercih ediliyor. Oturma, yemek ve yatak odası takımının dahil olduğu bir paket minimum 50 bin TL’den başlıyor ve fiyat milyon TL’lere kadar çıkabiliyor. Evlenen çiftlerin sayısı 500 bin ile 550 bin arasında değişiyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı AHMET GÜLEÇ: Son yıllarda minimalizm önemli bir moda

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artması nedeniyle airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Düğün alışverişlerinde de eskiye oranla online kanaldan alışveriş artarken çiftler tek bir noktadan alışveriş yapmak istiyorlar. Bu yüzden markalarımız düğün paketlerine ağırlık vermeye başlarken, birçok markamızın da artık tek bir ürün grubundan ziyade elektrikli küçük ev aletlerinden tencereye kadar bir evin ihtiyacı olacak her şeyi tüketicilerin beğenisine sunmaya başladılar. Genel bütçe olarak çiftlerin minimum 25 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor.

İSTOÇ İş Adamları Derneği (İSTOÇDER) Başkanı AHMET ACAR: 2 milyar 250 milyon TL’lik alışveriş trafiği

Çeyiz alışverişinin dışında düğün, isteme, nişan gibi organizasyonlarda süslemeleri (balonlar, isimler, makas, tepsi gibi) de işin içine katmak lazım. Genel bir hesaplama yapacak olursak mobilyasından düğün salonu, isteme çikolatasından beyaz eşyasına kadar genel olarak minimum bir 400 bin TL’lik bir harcamadan bahsediyoruz. Bunu 550 bin çift olarak düşünürsek karşımıza 2 milyar 250 milyon TL gibi bir alışveriş trafiği çıkıyor.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı EMIL GÜZELIŞ: Pırlanta takıya ayrılan ortalama bütçe 25 bin TL

Son yıllarda düğün sezonu sonbahar ve kış aylarına da yayılmaya başladı. TÜİK verilerine baktığımızda evlilik oranlarının arttığını görüyoruz. Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 olmuş. Evlilik alışverişlerinin toplam ciromuz içindeki payı yüzde 20. Pırlanta takıya ayrılan ortalama bütçe 25 bin TL.