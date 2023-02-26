Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 339 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 331 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 818 bin 790 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 830 bin 361 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Dün 7 bin 405 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 976 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.