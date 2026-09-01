İmalatta toparlanma işareti: PMI’da üç ayın en yüksek seviyesi

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Temmuz ayında 47,7 olarak ölçülen manşet PMI, ağustosta sınırlı bir toparlanma sergilese de sektör üzerindeki talep baskısı devam etti. İSO verilerine göre Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizlik, iç ve dış talebi zayıflatarak üretim, istihdam ve satın alma faaliyetleri üzerinde olumsuz baskı yarattı.

Yeni siparişlerde düşüş sürdü

Ağustosta toplam yeni siparişler ile yeni ihracat siparişleri gerilemeye devam etti. Buna karşın her iki kalemdeki düşüşün, temmuz ayına göre daha sınırlı gerçekleştiği kaydedildi.

Zayıf sipariş görünümü nedeniyle imalatçılar üretimlerini üst üste üçüncü ay azalttı. Firmalar iş yüklerindeki gerilemeye bağlı olarak istihdam ve satın alma faaliyetlerini de kıstı. İstihdamdaki düşüşün temmuza kıyasla hızlandığı belirtildi.

Şirketlerin siparişlerini mevcut stoklarından karşılamayı tercih etmesiyle girdi ve nihai ürün stoklarındaki gerileme de sürdü.

Maliyet baskısı yeniden hızlandı

Yakıt, petrol ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, girdi maliyetleri enflasyonunu son üç ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Maliyet artışları firmaları satış fiyatlarını yükseltmeye yöneltirken, nihai ürün fiyatlarındaki artışın yılın ilk yarısı ortalamasının altında kaldığı bildirildi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin tedarik zincirleri üzerindeki etkisi de devam etti. Savaş kaynaklı aksamalar nedeniyle tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, savaşın Türk imalat sektöründe hem talebi zayıflattığını hem de iş kararları üzerinde ek belirsizlik yarattığını belirtti. Harker, yeni siparişlerdeki düşüşün ağustosta son üç ayın en ılımlı seviyesine gerilemesinin ise sektör için sınırlı da olsa umut verdiğini ifade etti.

Kimya sektöründe en sert daralma

İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre ağustosta izlenen 10 sektörün tamamında yeni siparişler yavaşladı. En sert daralma kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde görülürken, en ılımlı gerileme giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi.

Sektörlerin büyük bölümü üretimini azaltırken, metalik olmayan mineral ürünler sektörü güçlü üretim artışıyla ayrıştı. Bu sektördeki büyüme, Mayıs 2022’den bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

İstihdamını artıran sektör sayısı temmuzdaki beş seviyesinden ağustosta ikiye indi. Kara ve deniz taşıtları üreticileri istihdamını üst üste dördüncü ay artırırken, ana metal sanayisindeki sınırlı artış sekiz aylık daralma eğilimini sona erdirdi.

Elektrikli ve elektronik ürünler sektörü ise ağustosta hem en yüksek maliyet enflasyonunun hem de tedarikçi teslimat sürelerindeki en belirgin uzamanın yaşandığı alan oldu.