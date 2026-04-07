İnşaat sektörü 2025’te ekonomiyi geride bıraktı

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) yayımladığı 2025 Hazır Beton Sektör Raporu, ülke ekonomisinde dengelenme süreci sürerken inşaat faaliyetlerinin yeniden ivme kazandığını ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 büyürken, inşaat sektörü yüzde 10,8’lik büyüme performansıyla genel ekonominin üzerinde bir seyir izledi. Bu görünümde deprem sonrası yeniden inşa faaliyetleri, kentsel dönüşüm uygulamaları, kamu altyapı yatırımları ve ertelenmiş talep belirleyici oldu.

Hazır beton sektörü de aynı dönemde üretim hacmini yüzde 7,7 artırarak büyümeyi destekledi. Sektörün 50 bini aşan istihdamı ve yaklaşık 293 milyar liralık cirosuyla Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğu belirtilirken, 2025 yılında toplam hazır beton üretiminin yaklaşık 140 milyon metreküp seviyesinde gerçekleştiği tahmin edildi.

Düşük karbonlu üretim ve dijitalleşme öne çıktı

Rapor, 2025’in yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, aynı zamanda sektörde dönüşüm ihtiyacının daha görünür hale geldiği bir yıl olduğuna işaret etti. Finansmana erişim, maliyet baskıları, ham madde temini ve nitelikli iş gücü ihtiyacı gündemde kalırken, sektörün geleceğinde daha verimli, daha izlenebilir ve daha düşük karbonlu üretim modellerinin belirleyici olacağı vurgulandı.

THBB’ye göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düşük karbonlu yeşil çimento düzenlemeleri, emisyon ticaret sistemi hazırlıkları, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi, çevresel performansı artık teknik ve ticari rekabetin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Bu çerçevede düşük karbonlu beton çözümleri, geri kazanılmış kaynak kullanımı, su verimliliği, elektrikli filo dönüşümü ve dijital optimizasyon önümüzdeki dönemin öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

Sektör, “üçüz dönüşüm” modeliyle yeniden şekilleniyor

THBB, 2025 yılında sektöre yönelik “Üçüz Dönüşüm Danışmanlığı” modelini devreye aldığını açıkladı. Birlik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve insani/sosyal dönüşümü entegre eden bu yapının; GPS ve IoT tabanlı filo takibi, yapay zeka destekli rota optimizasyonu, veri temelli performans yönetimi ve eğitim modülleriyle operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

Birlik ayrıca, deprem riski nedeniyle dirençli yapılaşmanın kritik önemini koruduğunu vurgulayarak, kaliteli beton kullanımının yanı sıra doğru tasarım, etkin denetim ve nitelikli işçiliğin güvenli yapı üretiminde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.