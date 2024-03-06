İstanbul'da yaşama maliyeti 55 bin 231 lira oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "Yaşam Maliyeti Araştırması"nı açıkladı. Rakamlar, vatandaşların hayat pahalılığı ile mücadelesini rakamlarla ortaya koydu.

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.



Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.