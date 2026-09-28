Japonya’da hizmet fiyatları iki yılın zirvesinde: BOJ’da faiz baskısı arttı

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Japonya’da hizmet sektöründeki fiyat baskısı yeniden hızlandı. Şirketlerin birbirlerine sunduğu hizmetlerin fiyatlarını izleyen endeks ağustosta yıllık yüzde 3,7 yükselerek iki yılı aşkın sürenin en güçlü artışını gösterdi.

Veri, Japonya Merkez Bankası’nın bu ay gerçekleştirdiği faiz artışının ardından piyasaların yeni sıkılaşma adımlarını tartıştığı bir dönemde geldi.

Hizmet fiyatlarında artış yüzde 3,7’ye çıktı

Japonya Merkez Bankası verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Temmuz ayında yıllık artış yüzde 3,6 seviyesindeydi. Piyasa beklentisi de ağustos ayında fiyat artışının yüzde 3,6’da kalması yönündeydi.

Böylece gerçekleşme beklentinin üzerinde olurken yıllık artış hızı Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hizmet fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 yükseldi.

Fiyat artışında özellikle taşımacılık, reklam ve kiralama hizmetlerindeki yükseliş etkili oldu.

Hizmet üretici fiyatları, şirketlerin başka şirketlerden satın aldığı hizmetlerin maliyetini ölçmesi nedeniyle Japonya’daki enflasyon baskısının ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermesi açısından yakından takip ediliyor.

Özellikle ücretlerdeki artışın şirketlerin sunduğu hizmetlerin fiyatlarına ne ölçüde yansıdığı BOJ’un para politikası açısından önem taşıyor.

BOJ faizi yüzde 1,25’e çıkardı

Yeni veri, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını yeniden sıkılaştırdığı bir döneme denk geldi.

BOJ, 18 Eylül’deki toplantısında politika faizini artırarak yaklaşık yüzde 1,25’e yükseltti. Böylece Japonya’da faiz oranı yaklaşık 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası yönetimi, ücretler ve fiyatların birlikte yükselmeye devam etmesi halinde faiz artışlarının sürebileceği mesajını verdi.

Ağustos ayındaki hizmet fiyatlarının beklentileri aşması da bu görüşü destekleyen yeni bir veri olarak öne çıktı.

BOJ açısından kritik konu yalnızca manşet enflasyon değil. Banka, ücret artışlarının hizmet fiyatlarına kalıcı biçimde yansıdığı ve bunun ekonomide sürdürülebilir bir fiyat artışı yarattığı konusunda daha fazla kanıt görmek istiyor.

Bu nedenle taşımacılık, kira ve reklam gibi hizmetlerde fiyatların yükselmesi, enerji veya ithalat maliyetlerinden kaynaklanan geçici fiyat artışlarından farklı değerlendiriliyor.

Hizmet fiyatlarındaki yüksek artış devam ederse BOJ’un önümüzdeki toplantılarda yeni bir faiz artışını değerlendirmesi için gerekçeler güçlenebilir.

Yen ve Japon tahvilleri için yeni eşik

Hizmet fiyatlarındaki yükseliş yalnız Japon ekonomisi açısından değil küresel piyasalar açısından da önem taşıyor.

Japonya uzun yıllar dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip büyük ekonomilerinden biri olduğu için yen üzerinden düşük maliyetle borçlanıp daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılan işlemler küresel piyasalarda önemli büyüklüğe ulaştı.

BOJ’un faizleri yükseltmesi bu farkı daraltıyor.

Japon faizlerinin daha hızlı yükselmesi halinde yenin değer kazanması ve yatırımcıların yen üzerinden finanse ettikleri bazı pozisyonları azaltması ihtimali küresel piyasalarda yakından takip ediliyor.

Aynı zamanda Japon devlet tahvillerindeki faizlerin yükselmesi, ülkenin büyük yatırımcılarının yurt dışındaki tahviller yerine Japon varlıklarına yönelme ihtimalini artırabilir.

Bu nedenle BOJ’un faiz patikası ABD ve Avrupa tahvil piyasaları açısından da önemli hale geliyor.

Ağustos ayındaki yüzde 3,7’lik hizmet fiyatı artışı tek başına yeni bir faiz artışını garanti etmiyor. Ancak ücretler ve hizmet fiyatlarının birlikte güçlü kalması, Japonya Merkez Bankası’nın uzun yıllar süren ultra gevşek para politikasından çıkış sürecinin devam edebileceğine ilişkin beklentileri destekliyor.