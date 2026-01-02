Google Haberler

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 26 Aralık haftasında KKM bakiyesi 8,3 milyar TL’den 6,96 milyar TL’ye geriledi.

Cihan Oruçoğlu
KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

BDDK verilerine göre 26 Aralık haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 8,3 milyar TL’den 6,96 milyar TL’ye gerilerken, haftalık bazda 1,34 milyar TL çıkış kaydedildi.

Söz konusu dönemde kur korumalı mevduat hesaplarından 1,34 milyar TL çıkış gerçekleşti.

Böylece KKM hesaplarındaki azalış eğilimi devam etmiş oldu.

12 şirket eksi, 18 şirket artı yazdı... Yüzde 876 kazandıran var!12 şirket eksi, 18 şirket artı yazdı... Yüzde 876 kazandıran var!Ekonomi
Altın, gümüş, paladyum ve platinde 'dinlenme yılı' öngörüsü! 2026 için temkinli fiyat tahmini geldiAltın, gümüş, paladyum ve platinde 'dinlenme yılı' öngörüsü! 2026 için temkinli fiyat tahmini geldiFinans
Çok Okunanlar