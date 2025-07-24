Kur korumalı mevduatta gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki toplam tutar, 521,6 milyar TL’den 506,5 milyar TL’ye düştü.

Kur korumalı mevduattaki daralma devam ederken, bankacılık sektörünün genel büyüklükleri yukarı yönlü seyir izledi.

BDDK verilerine göre:

* Toplam krediler, bir haftalık dönemde 698 milyar TL artarak 19 trilyon 69 milyar TL’den 19 trilyon 767 milyar TL’ye yükseldi.

* Toplam mevduat hacmi ise aynı dönemde 248 milyar TL artışla 23 trilyon 88 milyar TL’den 23 trilyon 336 milyar TL’ye ulaştı.

Tüketici kredileri ve kart harcamaları hızla artıyor

BDDK bülteninde öne çıkan bir diğer başlık, bireysel borçluluk verileri oldu. Buna göre:

* Tüketici kredileri 2 trilyon 40 milyar TL’den 2 trilyon 390,7 milyar TL’ye,

* Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 26 milyar TL’den 2 trilyon 240,8 milyar TL’ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 441 milyar TL’yi aştı

Söz konusu haftada takipteki alacaklar da 4 milyar TL’lik artışla 437,3 milyar TL’den 441,3 milyar TL’ye çıktı.