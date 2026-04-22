Nisan ayı finansal hizmetler güven endeksi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren 146 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturulan endeks, nisanda bir önceki aya göre 8,2 puan artarak 167,3 seviyesine çıktı.

İş durumu ve talep artışı endeksi yukarı taşıdı

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde, son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmetlere olan talepteki iyileşmenin güven endeksini yukarı yönlü desteklediği görüldü. Buna karşın, gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerinde zayıflama gözlendi.

Talep beklentilerinde temkinli görünüm

Anket sonuçlarına göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğunu belirtenlerin sayısı artarken, önümüzdeki üç ayda talebin artacağı yönündeki beklentilerin güç kaybettiği dikkat çekti. Bu durum, sektörde kısa vadeli görünümün güçlü, ancak ileriye dönük beklentilerin daha temkinli olduğuna işaret etti.

İstihdam tarafında sınırlı değişim

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda istihdam artışı bildirenler lehine olan görünümün sınırlı zayıfladığı görüldü. Buna karşılık, gelecek üç ayda istihdamın artacağını bekleyenler lehine olan eğilimde sınırlı bir güçlenme kaydedildi.

Alt sektörlerde genel artış

Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektörü alt kırılımlarında da genel bir artış izlendi. Buna göre, bir önceki aya kıyasla finansal hizmet faaliyetlerinde 8,7 puan, sigorta ve emeklilik fonlarında 0,1 puan, finansal hizmetlere yardımcı faaliyetlerde ise 0,7 puanlık yükseliş gerçekleşti.