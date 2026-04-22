Tüketici güveni nisan ayında arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçları açıklandı.

Buna göre mart ayında 85,0 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, nisan ayında yüzde 0,5 artarak 85,5'e çıktı. Böylece endekste önceki aya göre sınırlı bir toparlanma gözlendi.

Hane halkının mevcut durumu geriledi

Alt kalemler incelendiğinde, mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin değerlendirmede düşüş dikkat çekti. Bu alt endeks martta 72,8 iken nisanda 71,8'e geriledi. Aylık bazda değişim ise yüzde -1,4 olarak kaydedildi.

Gelecek beklentilerinde karışık görünüm

Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi ise artış gösterdi. Martta 85,6 olan endeks, nisanda 87,5'e yükselirken aylık artış yüzde 2,1 oldu.

Buna karşın genel ekonomik duruma ilişkin beklenti zayıfladı. Söz konusu endeks mart ayındaki 79,1 seviyesinden nisanda 78,3'e geriledi. Bu kalemde aylık düşüş yüzde -0,9 olarak hesaplandı.

Harcama eğiliminde artış

Dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesi ise yükseliş gösteren kalemler arasında yer aldı. Martta 102,7 olan bu endeks, nisanda 104,4'e çıkarak yüzde 1,7 oranında artış kaydetti.