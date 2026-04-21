AVM’lere girişler ücretli mi olacak? DMM son noktayı koydu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından yayılan “AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, iddialara kaynak gösterilen “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” adında resmi bir kurum ya da üst kurulun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim ya da düzenlemenin yer almadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de açıklama yaptı. AYD, sektör paydaşları tarafından bu yönde alınmış herhangi bir karar bulunmadığını ve sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.