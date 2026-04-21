Bakan Uraloğlu: Türkiye, TÜRKSAT 6A ile haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına girdi

Türkiye, yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın devreye alınmasıyla, haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen ülkeler arasındaki konumunu güçlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21 Nisan 2025’te yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle resmen hizmete alınan TÜRKSAT 6A’nın, “Uzay Vatan” olarak tanımlanan uzay programı kapsamında 42 derece doğu yörüngesindeki görevine başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen TÜRKSAT 6A’nın, Türkiye’nin uzay ve haberleşme kapasitesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, “TÜRKSAT 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık” dedi.

TÜRKSAT 6A’nın geliştirme süreci 10 yıl sürdü

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A projesine yönelik çalışmaların 15 Aralık 2014’te başladığını ve yaklaşık 10 yıl sürdüğünü söyledi.

Sürecin, 21 Mayıs 2015’te TÜRKSAT ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nin (USET) açılmasıyla ivme kazandığını belirtti.

Proje kapsamında, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını ve 84 yerli uydu ekipmanının üretildiğini aktaran Uraloğlu, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ tarafından geliştirilen bileşenlerin test edilerek uyduya entegre edildiğini söyledi.

Uydu, tüm testlerin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz 2024’te, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nde bulunan SpaceX tesislerinden uzaya fırlatıldı.

Uydu 42 derece doğu yörüngesinde görev yapıyor

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın 28 Aralık 2024’te nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına ulaştığını, ilk test yayınının ise 17 Şubat 2025’te gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye’nin uydu serüveninin 1994 yılında TÜRKSAT 1B ile başladığını hatırlatan Uraloğlu, bugün TÜRKSAT’ın 31, 42 ve 50 derece yörüngelerinde görev yapan 6 aktif uyduyla küresel uydu operatörleri arasında yer aldığını belirtti.

Jeosenkron yörüngede görev yapan TÜRKSAT 6A’nın, başta televizyon yayıncılığı ve acil durum haberleşmesi olmak üzere kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunduğunu ifade eden Uraloğlu, bu uydunun aynı zamanda yayıncılık hizmetlerinde yedekleme kapasitesini artırdığını ve TÜRKSAT’ın toplam hizmet kapasitesini genişlettiğini kaydetti.

İlk ihracat TÜRKSAT 6A üzerinden Güney Asya’ya yapıldı

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın yalnızca iç kapasiteyi artırmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin uydu hizmetleri ihracatında da yeni bir dönemi başlattığını söyledi.

Dubai’de düzenlenen Orta Doğu’nun önde gelen yayıncılık fuarlarından CABSAT 2025’te, TÜRKSAT 6A üzerinden verilecek hizmetler için ilk ihracatın gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirketle imzalanan kapasite satış sözleşmesi kapsamında TÜRKSAT’ın ilk kez Hindistan’ın doğusunda hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Kapsama alanı 110’dan fazla ülkeye ulaştı

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye’nin kapsama alanının daha da genişlediğini belirterek, TÜRKSAT uydularının artık 110’dan fazla ülkede yaklaşık 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini söyledi.

Bakan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Sri Lanka’da yayın platformlarının TÜRKSAT 6A kapsamına dahil edildiğini ifade etti.

TV kanal sayısı son 10 yılın zirvesine çıktı

TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 2025 itibarıyla 532’ye ulaştığını belirten Uraloğlu, bunun son 10 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.

Uraloğlu’na göre, TÜRKSAT 6A ile sağlanan Güney Asya açılımı, şirketin küresel yayıncılık pazarındaki büyümesini hızlandırdı. Toplam kanal sayısı bir yılda yüzde 20 artarken, yurtdışı merkezli kanal sayısındaki artış son beş yılda yüzde 50’ye ulaştı.

2020 sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısının 2025 sonu itibarıyla 171’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu artışla birlikte Türkiye’nin uydu hizmetleri ihracat hacminin de rekor seviyeye çıktığını kaydetti.

TÜRKSAT 7A için hedef 2029

Uraloğlu, TÜRKSAT’ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi kapsamında, TÜRKSAT 7A’ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün 19 Haziran 2025’te TÜRKSAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında imzalandığını da hatırlattı.

TÜRKSAT 7A projesinin, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan TÜRKSAT 3A uydusunun tasarım ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle başlatıldığını belirten Uraloğlu, yeni nesil uydunun daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve daha esnek kaynak yönetimi sunacağını söyledi.