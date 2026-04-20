Ambalaj devi iflas bayrağını çekti

Türkiye’nin köklü ambalaj üreticilerinden Arfa Ambalaj için iflas kararı çıktı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısının sürdürülemez olduğuna hükmederek iflas sürecini başlattı. 15 Nisan 2026 tarihli duruşmanın ardından şirket resmen tasfiye sürecine girdi.

2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Arfa Ambalaj, mali dengelerini koruyabilmek için daha önce konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak beklenen iyileşme sağlanamayınca süreç iflasla sonuçlandı.

Tasfiye süreci resmen başladı

Mahkeme kararıyla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Dosya, adi tasfiye süreci kapsamında Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne devredildi. Şirketin varlıkları alacaklılar arasında paylaştırılmak üzere güvence altına alındı.

Arfa Ambalaj, yalnızca üretim değil, aynı zamanda sanayi için kritik hammaddelerin tedarikinde de önemli rol oynuyordu. Son yıllarda artan maliyetler ve daralan pazar koşulları, 25 yıllık şirketi iflasa sürükledi.